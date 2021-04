Biotiquín, producto ilegal y de dudosa eficacia, señala Hugo López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell reiteró la advertencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuyas autoridades alertaron a la población sobre el producto llamado Biotiquín, el cual no cuenta con registro sanitario ni estudios que avalen su seguridad o eficacia en contra del COVID-19.

"Hay un producto llamado Biotiquín, este producto no tiene registro sanitario, no tenemos conocimiento en el gobierno de México que existan estudios que demuestren su eficacia en general para cualquier propósito de uso médico y tampoco su seguridad, es un medicamento que no cumple la legalidad es ilegal de acuerdo a la Ley General de Salud y otras disposiciones", puntualizó.

Según la autoridad regulatoria, este producto se promociona falsamente como un auxiliar para disminuir los síntomas de COVID-19; además, promete cambiar el resultado de pruebas PCR de positivo a negativo; sin embargo, nada de esto está comprobado.

En conferencia de prensa, López-Gatell aclaró que efectivamente, no hay evidencia de su utilidad para prevenir y tratar el coronavirus.

"Eso también lo consideramos falso ya que la evidencia científica no muestra que los componentes de la fórmula de este producto, que es básicamente una formulación de altas dosis de vitamina A, puedan ser utiles para este propósito. Entonces es un producto ilegal, no tiene registro sanitario y no está cumpliendo la ley", concluyó.

ntb