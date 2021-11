Monreal ve contienda anticipada en Morena

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, manifestó que respeta las acciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero dijo que su promoción es consecuencia de la contienda anticipada en Morena, por lo que estimó que en este proceso se debe actuar con prudencia y sensatez.

Luego de que la mandataria capitalina apareció en la portada de un suplemento dominical de un diario, el senador por Zacatecas expresó que la publicación le pareció “bien cuidada” y con una buena entrevista, además de que expresó su respeto porque aseguró que es una buena gobernante.

Al ser cuestionado durante una conferencia de prensa sobre si se trata de una campaña anticipada, comentó que esto es consecuencia de adelantar la contienda por el relevo presidencial, pero descartó calificar si se trata de promoción ilegal de parte de Sheinbaum.

“No me gustaría calificar eso, pero son las consecuencias de una campaña anticipada, yo respeto mucho a Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno, como compañera de partido y como dijo el Presidente ahora, está muy abierto ahora, pero hay que tener cuidado, prudencia, sensatez, pero no hay problema, cada uno asume su responsabilidad y de mi parte no tendrá una sola expresión de descalificación para mi compañera Claudia Sheinbaum ni para Marcelo Ebrard, son compañeros que voy a respetar siempre”, apuntó.

Monreal consideró que el destape de candidatos está resultando muy abrupto y anticipado, lo que podría generar vacíos y distracciones de quienes tienen en el presente una encomienda política.

“La propia sucesión está muy abrupta, muy anticipada, y señalé además que podría esto generar vacíos o distracciones de quienes tenemos una responsabilidad política. Yo realmente mi responsabilidad es martes y jueves, pero soy senador de tiempo completo. Estoy metido en mi trabajo 100 por ciento”, dijo el zacatecano.

Sobre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador de que apoyará al hombre o a la mujer que gane la encuesta de su partido para las elecciones de 2024, dijo que no se confrontará con el Presidente, pero que mantiene su postura de que todo partido tiene que evolucionar y los estatutos, que hoy establecen a la encuesta como único método de selección, tendrán que sufrir modificaciones para que se puedan celebrar elecciones primarias.

“No hay ninguna rispidez con las posiciones del Presidente, las respeto”, remarcó.

CUESTIONAN ESTRATEGIA

Por separado, el PAN en el Senado cuestionó la estrategia de publicidad de la mandataria capitalina, y señaló que si Claudia Sheinbaum busca hacer campaña, entonces debe dejar el cargo.

“Ella debería comportarse como una mujer de Estado, no repetir ni en forma ni en fondo lo que hace López Obrador, porque López Obrador no está dando resultados a nivel nacional y ella no está dando resultados a nivel local en la Ciudad de México”, expuso Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del grupo parlamentario.

