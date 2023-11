Captura de 'El Nini', muestra de que no hay complicidad con el narco, afirma AMLO

La detención de Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, es muestra de que en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie y no existe protección a la delincuencia organizada, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras reconocer a las Fuerzas Armadas por la captura de este objetivo prioritario.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Oaxaca, AMLO agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el reconocimiento expresado a su gobierno por la detención del jefe de seguridad del cártel de “Los chapitos”, realizada el miércoles en Culiacán, Sinaloa.

“Agradecemos la mención, el reconocimiento, aclarar que un distintivo del gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie, no existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie”, afirmó.

El mandatario refrendó que se avanza en el combate al crimen organizado, ya que se tiene marcada la línea divisoria entre la delincuencia y los servidores públicos, porque cuando esta no existe, no se puede garantizar la paz, la tranquilidad de los ciudadanos como sucedió en el “narcogobierno” de Felipe Calderón.

“Ahora no se permite la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, está bien pintada la raya y vamos a continuar de esta manera”, sostuvo, luego de asegurar que México seguirá trabajando de la mano de Estados Unidos para enfrentar el tráfico de los precursores químicos provenientes de Asia.

“También ayudando al gobierno de Estados Unidos, sobre todo por razones humanitarias porque ellos están padeciendo de una situación muy lamentable, es una pandemia lo del consumo del fentanilo, pierden la vida 100 mil jóvenes por año”, resaltó.

El mandatario opinó que independientemente de las diferencias ideológicas que se puedan tener entre los países del mundo, todos están obligados a ayudar en la lucha contra el tráfico de drogas.

“Esto lo tratamos con el presidente de China y él está también en la misma postura, de que independientemente tengan diferencias políticas e ideológicas, él mismo me dijo: ‘Nosotros padecimos la crisis del opio’, y están ellos dispuestos a cooperar para evitar la comercialización de precursores químicos que se utilizan para la elaboración del fentanilo”, reveló.

AMLO felicitó a las autoridades militares y civiles que ayudaron en la aprehensión de “El Nini”. “Nuestro reconocimiento a todas las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y a quienes participaron de la Fiscalía General de la República, estamos trabajando en forma coordinada”, añadió.

Por su parte, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, informó que después del llamado “culiacanazo” donde se detuvo por primera vez a Ovidio Guzmán, se dio seguimiento a Néstor Isidro Pérez, jefe de seguridad de Archivaldo Guzmán.

“Es un trabajo conjunto que se realizó de inteligencia participando la Fiscalía General, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, con trabajos de inteligencia el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, todas las instancias se estuvo coordinando, primero con el trabajo de inteligencia y luego en la parte operativa”, indicó.

El general detalló que “El Nini” es responsable de las amenazas a las familias de militares en Culiacán cuando fue detenido Ovidio Guzmán, de la ejecución de ocho personas en Tamazula que habían sido secuestradas, así como una serie de agresiones a personal del Ejército.