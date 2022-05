Cecilia Flores, madre buscadora, pide ayuda a Beatriz Gutiérrez Müller

Cecilia Flores Armenta, directora del colectivo Madres Buscadoras de México, aseguró que no son adversarias del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que su único objetivo es encontrar a sus familiares desaparecidos.

A través de sus redes sociales pidió a la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, también esposa del Ejecutivo, hacerle saber que sólo buscan defender los derechos humanos.

De madre a madre, Beatriz Gutiérrez Müller le pido respetuosamente que le diga al Presidente Andrés Manuel López Obrador que no somos adversarias, que no tenemos otra agenda que no sea encontrar a nuestras y nuestros desaparecidos y defender los derechos humanos. Dígaselo, confiamos en su respetuosa intervención