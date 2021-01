Clara Luz Flores desmiente haberse vacunado contra COVID-19

La candidata de Morena por la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, desmintió en Twitter que se haya vacunado contra Covid-19, como sugieren varios usuarios de la plataforma que comparten una captura de pantalla de un tweet que, supuestamente, fue modificado.

“Reitero mis mejores deseos para que Dios ayude a recuperarse pronto al Presidente. Como conocen el año pasado ya tuve #Covid y mis anticuerpos siguen altos. NO ME HE VACUNADO. La publicación que circula en redes es falsa, es de los mismos que se oponen a las mujeres y al cambio”, señaló en redes ante la acusación.

La publicación que circula en redes es falsa, es de los mismos que se oponen a las mujeres y al cambio — Clara Luz Flores (@claraluzflores) January 25, 2021

Ante el positivo por Covid-19 del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la abanderada publicó en Twitter: “Deseo una pronta y completa recuperación al Presidente @lopezobrador_; mis oraciones y mucha fuerza a él y a toda su familia. No obstante tener anticuerpos, atenderé lo que marca el protocolo médico y repetiré la prueba”.

Sin embargo, internautas compartieron una captura con un mensaje ligeramente distinto, donde en vez de decir “no obstante tener anticuerpos”, decía “no obstante haberme vacunado”, y calificaron el hecho de influyentismo, pues en el orden de prioridad de la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2, a Luz Flores no te toca al no ser del sector salud.

Según las capturas, entre una publicación y otra hay seis minutos de diferencia, e incluso, la primera, donde se menciona la vacuna, tiene respuestas de otros usuarios. El primero se publicó a las 19:47 horas del 24 de enero de 2021, mientras que el segundo marca las 19:53 horas del mismo día como su fecha de publicación.

Mira nomas. Sin la certeza de saber que el tuit decía lo de la captura (crédito a quién la haya tomado), si hay rastro que existió un tuit en la ventana de tiempo entre la captura y el tuit posterior pic.twitter.com/D2ZlkGqy4Z — Leo García 😷 #UsaCubreboca (@leogarciamx) January 25, 2021

Como es sabido, en Twitter no se puede modificar una publicación, como sucede con Facebook, y en caso de hacer un cambio es necesario borrar el tweet previo.

El 23 de enero, la candidata subió una fotografía con López Obrador donde informó de un desayuno que tuvo con el Ejecutivo de cara al proceso electoral; un día después, AMLO dio positivo a coronavirus.