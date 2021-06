Claudia Sheinbaum: la educación era vista como una mercancía, en nuestra administración es gratuita

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que por muchos años se vio la educación como una mercancía, lo que provocó un aumento en las escuelas públicas y menos acceso a los servicios escolares por parte de la ciudadanía.

Durante la inauguración del Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, PILARES "Gran Canal" en la alcaldía Gustavo A. Madero, señaló que la obligación de las autoridades es proveer de educación de calidad y gratuita a sus ciudadanos.

En el país imperó un modelo económico donde se establecía que la educación era una mercancía, y las escuelas públicas comenzaron a reducirse y aumento las escuelas privadas, pero el Estado debe proveerla, por ello buscamos que en estos espacios Pilares, la gente tenga la oportunidad de terminar sus estudios y tener derecho a la educación destacó.

La mandataria capitalina indicó que en administraciones pasadas se cerraron actividades lúdicas, se cerraron posibilidades al desarrollo de actividades culturales y deportivas, por ello, en la actual gestión buscan abrirlas de manera gratuita.

Aquí son gratuitas y por ello hablamos de derechos. Más de un año vivimos una terrible pandemia que se llevó a muchos de nuestros seres queridos y nos obligó a quedarnos en nuestras casas y generó problemas económicos porque cerraron empleos sostuvo.

Sheinbaum Pardo dijo entorno a la pandemia, que buscaron que las personas tuvieran acceso a la salud, que no paguen por hacerse una prueba para COVID-19, “por ello abrimos camas de hospitales, dimos pruebas gratuitas, acceso a medicamentos para contener la enfermedad, y medidas que enseñen a la población evitar los contagios”, añadió.

“Salimos adelante y estamos de pie, estamos en semáforo verde, que no quiere decir que se acabó la pandemia, pero estamos en una condición distinta, pero esta pandemia evitó que nos viéramos y encontráramos, que recordáramos que el régimen de corrupción se acabó, que no hay gobierno trae guaruras, que el Presidente no tiene un estado mayor gastando dinero, se invierte en dinero para pensiones a adultos mayores”, aseveró.

El Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, PILARES "Gran Canal" cuenta con una ciber escuela para terminar la primaria, secundaria, preparatoria y hasta una carrera universitaria en una computadora, pero con un tutor.

Hay actividades deportivas y de fomento al empleo. “Aquí en la GAM vamos a hacer 44, en Iztapalapa vamos a construir 66, pero depende de cada alcaldía y su población]2, dijo; además, adelantó que comenzará la recuperación del zoológico de Aragón y en la GAM se inaugurará el Cablebús.