Coincide oposición en "cambiar comas” a reforma a Ley de Industria Eléctrica

Los coordinadores parlamentarios de las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados insistieron en que la iniciativa presidencial para reformar la Ley de la Industria Eléctrica es inviable, viola normas internacionales, y generará incremento de costos en los recibos de luz para los mexicanos.

En el parlamento abierto en la materia, el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que a la minuta “hay que cambiarle muchas comas, ponerles punto y seguido, punto y aparte, y mejores contenidos”.

No queremos una reforma que atente contra la economía de las familias mexicanas, que pueda vulnerar la certeza jurídica, el crecimiento económico, y el bien común, estamos por supuesto a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, y no a argumentos ideológicos que nos dejen en el museo de arqueología del siglo pasado, nuestro presidente tiene que aprender a escuchar, el pasado no es un lugar de residencia, es un lugar de referencia