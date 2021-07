COMIPEMS publica resultados de examen a nivel medio superior, este viernes

La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) publicará este viernes los resultados del examen de asignación a los aspirantes a la educación media superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 2021.

La información se dará a conocer en la Gaceta electrónica de resultados en la página www.comipems.org.mx y www.gob.mx/sep, además del correo electrónico que proporcionaron al momento de solicitar su registro, informó el organismo en un comunicado.

Explicó que este año han sido asignados 239 mil 685 aspirantes en alguna de las opciones seleccionadas por ellos, es decir 89.9 por ciento de quienes presentaron el examen de admisión. “Como en años anteriores, ningún aspirante ha sido asignado a una opción que no fue elegida por él o ella”, aclaró COMIPEMS.

La comisión reiteró que no es un examen de admisión o de selección, sino un concurso de asignación, por lo que no se puede en ningún caso hablar de excluidos o rechazados. Además, expuso, el puntaje de la prueba no se califica en una escala de 0 a 10, por lo que es un error hablar de aprobados o reprobados.

Detalló que este año hubo seis aspirantes con 126 aciertos, el máximo puntaje alcanzado. Por otro lado, la COMIPEMS mencionó que se registraron al concurso 275 mil 347 aspirantes, 27 mil 362 menos que en 2020, es decir, 9 por ciento.

A su primera opción fueron asignados 75 mil 846 que constituyen 31.6 por ciento, mientras que en 2020 fueron 28.4. A una de sus primeras cinco opciones, se asignó a 176 mil 38, es decir, 73.4, porcentaje superior al 70.9 de 2020

Adelantó que en la Gaceta de COMIPEMS aparecerán este año Con Derecho a otra Opción (CDO), 26 mil 881 aspirantes, 10.1 por ciento. Mientras que, de las 725 opciones educativas ofertadas este año, aún tienen lugares disponibles en 364.

Resaltó que no presentaron el examen ocho mil 776, es decir, 3.2 por ciento, que es el porcentaje registrado en años anteriores, con excepción de 2020 que subió ligeramente y que causaron la baja, por alguna irregularidad, a 14 aspirantes.

De los aspirantes asignados, 221 mil 728, es decir, 92.5 por ciento, provienen de escuelas públicas, y de particulares 17 mil 957, 7.5 por ciento. Son mujeres 121 mil 347, y hombres 118 mil 338.

El promedio general fue de 69 aciertos, mismo que se encuentra dentro del rango esperado en este tipo de exámenes, puntualizó la COMIPEMS.