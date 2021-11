Congruente, renuncia de Nieto a UIF: Morena

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y el líder nacional del partido guinda, Mario Delgado, coincidieron en señalar que la decisión de Santiago Nieto de renunciar como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, fue un acto de congruencia con los principios de la Cuarta Transformación.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aseguró que Nieto Castillo es un hombre probo y siempre fue un funcionario eficaz y leal a México en su trabajo.

“No me uno al coro de linchamiento, ni tampoco hago leña del árbol caído, no, porque lo que era hace dos días un servidor ejemplar, ahora es un traidor y no me sumo a ese coro. Su renuncia pareciera ser un acto de congruencia y lamento mucho, porque para mi fue buen servidor público”, expuso.

Monreal Ávila añadió que él fue invitado a la boda, pero no pudo asistir porque tenía agenda legislativa, además de que no descartó que el Senado pueda darle empleo al exfuncionario, a quien, insistió, le tiene buen aprecio y buena opinión de sus conocimientos.

Reconoció que la Ley de Austeridad Republicana impide a Nieto Castillo emplearse en el sector privado por un lapso de 10 años, en temas en los que tenga un conflicto de interés: “no es justo que un servidor público que tiene capacidad y talento se le vaya a prohibir incorporarse en alguna actividad para sobrevivir”.

Por separado, dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que la renuncia del extitular de la UIF por su lujosa boda en Guatemala, que incluso fue criticada por el Presidente de la República, repercuta negativamente en el partido, porque aseguró que fue una decisión en congruencia con los valores que pregona este Gobierno.

“Que ante los hechos que son públicos decidió hacerse a un lado, justamente en congruencia con los valores de este Gobierno. Cada vez la vida pública es más pública y, pues antes no ocurrían estas cosas, antes no pasaba absolutamente nada, hoy vemos que tenemos funcionarios conscientes y comprometidos”, manifestó.

Respecto a la polémica que causó su presencia en el Gran Premio de Fórmula 1 el domingo pasado, el dirigente partidista afirmó que estaba en todo su derecho de asistir, porque es un aficionado y, además, lo acompañó su hija.

Finalmente, Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena, evitó opinar sobre la renuncia de Santiago Nieto, quien argumentó que no quería afectar al proyecto de la 4T, y aseguró que nadie puede poner en duda la capacidad de Pablo Gómez, quien fue designado como nuevo titular de la UIF.

“No acostumbro hacer una opinión o juzgar, sobre todo quienes son funcionarios de un poder ajeno a la Cámara de Diputados”, manifestó, tras negar haber asistido a la boda, pues aseguró que no acostumbra eventos sociales.

El legislador describió a Pablo Gómez, quien fue presidente de la Sección Instructora y vicecoordinador de Morena, como un hombre “probo, profesional de la política, culto y que pone por encima de cualquier otro interés el bien de la nación. Ha sido consecuente en su vida personal como servidor público y yo creo que va a hacer un buen trabajo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera”.