Consejo de la Judicatura confirma audiencia presencial de Rosario Robles para este 30 de diciembre

El Consejo de la Judicatura Federal (CFJ) informó que la audiencia de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) será este jueves a las 15:00 horas de forma presencial en Centro de Justicia Federal con Sede en el Reclusorio Sur.

En una breve notificación, explicó que la exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien fue detenida en agosto de 2019 acusada de participar en una red de corrupción conocida como "La Estafa Maestra", será trasladada y estará acompañada de su abogado Epigmenio Mendieta.

Además, el CJF dijo que por parte de la defensa no se tiene conocimiento de que vaya a haber acceso a la sala.

Este martes, se dio a conocer que el juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Augusto Octavio Mejía Ojeda, ordenó dejar sin validez la sentencia dictada por el juez de control con sede en el Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien en octubre pasado confirmó la prisión preventiva justificada en contra de Rosario Robles.

Por ello, Mejía Ojeda solicitó una tercera audiencia, en la que no haya "argumentos adicionales", pues afirmó que en la sentencia contra Rosario Robles se “omitió aclarar la contradicción”.

De acuerdo con la contradicción, el lugar de residencia, los motivos de sus viajes al extranjero y la situación económica de la extitular de Sedesol no son argumentos para imponer la medida cautelar de prisión preventiva.

Por su parte, el abogado de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta explicó que la defensa ha presentado todos los elementos necesarios para que la exfuncionaria continúe su proceso en libertad, sin embargo, aclaró que eso no significa que sea inocente.

"Tenemos todos los elementos para que ella pueda llevar su proceso en libertad. No significa que Rosario sea inocente, no significa que saldrá de la prisión con la finalidad de que sea libre y no deba afrontar ningún otro cargo”, dijo en entrevista con el periodista Marco Silva para Grupo Fórmula.

Agregó que Rosario Robles tiene derecho a llevar su proceso en libertad, puesto que cumple con las características para hacerlo, por ello resaltó que esperan que el juez acate las instrucciones de sus superiores y cumpla con la ley.

La dos primeras audiencias para solicitar la libertad de Rosario Robles se realizaron el 30 de abril de 2020 y el 20 de octubre de este año, en ambas se determinó mantener la prisión preventiva en su contra por el riesgo de fuga.

DG & EASZ