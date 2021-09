Convoca Senado a comparecer a todo el gabinete de seguridad

El Senado convocó a los integrantes del gabinete de seguridad de la Cuarta Transformación para que comparezcan este martes, como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Originalmente sólo estaba agendada la asistencia de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; sin embargo, tras lo sucedido en Salamanca, Guanajuato, se consideró llamar a todos los demás miembros del gabinete del sector.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, explicó que el tema de seguridad es delicado, por lo que la intención es que la Cámara alta sea parte de la solución.

En conferencia posterior al encuentro que los coordinadores parlamentarios del Senado sostuvieron con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que no dialogaron sobre asuntos de seguridad en específico, como el estallido en Salamanca, Guanajuato.

Sin embargo, indicó que ese tema se tratará aparte durante las comparecencias de este martes, por lo que dijo que la intención es que ante el pleno expliquen, además de Rosa Icela Rodríguez, los titulares de las secretarías de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

“Que pueda estar el gabinete de seguridad, no sólo Rosa Icela, sino el secretario de Defensa, de Marina y el comandante de la Guardia Nacional, porque es tan delicado el tema que nosotros le damos un alto sentido al tema de seguridad, por eso nosotros queremos que asista el gabinete de seguridad y él lo comentará, a su vez con el Ejecutivo federal.

El Senado quiere ser parte de la solución y ser un interlocutor de buena fe y buscar solución a un flagelo tan grave, particularmente el caso de Salamanca, que a nosotros nos preocupa Ricardo Monreal

​Presidente de la Jucopo del Senado

Monreal descartó que lo sucedido en Salamanca se pueda calificar como narcoterrorismo: “Primero, es un hecho lamentable, sobre todo porque perdieron la vida dos personas y más pareciera una estrategia de los grupos criminales de generar este ambiente de temor y de miedo.

"No quisiera hacer conjeturas adelantadas, pero muchos de los grupos que piden dinero por el piso o extorsionan a los establecimientos mercantiles actúan de esa manera, ojala la policía científica de la FGR atraiga el caso y tengamos rápidos resultados de un asunto que no se debe permitir y que se tiene que castigar, no se debe permitir que se mantenga la impunidad ni cerrar los ojos frente a este tipo de estrategias del crimen organizado”, apuntó.

EGC