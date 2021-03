Corredor de Istmo será escriturado a Marina y cuatro estados: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador informó que el Corredor de Istmo, que será terminado a finales de 2023, se va a escriturar a nombre de la Secretaría de Marina y de cuatro estados de la república, con el objetivo de que no puedan ser privatizados.

“¿Cómo le vamos a hacer para que siempre sea de la nación, siempre esté bajo el dominio de la nación este proyecto?, ya tenemos la idea inicial de que el complejo quede bajo custodia de la Secretaría de Marina, y de los estados de Tabasco, de Chiapas, de Oaxaca y de Veracruz, van a ser los dueños de todo este proyecto, se va a escriturar a la Secretaría de Marina y a los cuatro estados, porque incluye el ferrocarril de Palenque a Coatzacoalcos, incluye también el ferrocarril del istmo a Tapachula”, reveló el mandatario desde Coatzacoalcos, Veracruz.

En una gira de supervisión por las obras del corredor, explicó que con ello, las utilidades serán en beneficio de los trabajadores de Marina y los trabajadores al servicio del Estado en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz y en Oaxaca.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en una gira de supervisión por las obras del corredor. Foto: Especial.

“Y esto es blindarlo, una empresa que no puedan deshacer y que no puedan privatizar, porque fue un milagro que encontráramos sin privatizar, claro, en el abandono todas estas instalaciones y estos bienes de la nación. Como les importaba el sureste, ni siquiera para robar, dejaron el istmo en el abandono y el ferrocarril no se privatizó”, sostuvo AMLO.

AMLO señaló que la obra será de suma importancia porque actualmente todo el comercio que tiene México con Estados Unidos actualmente se lleva a cabo en la frontera norte.

“Cuando ya se puedan embonar todas las piezas, puertos con muelles, cuando ya se tengan dragados los puertos, cuando se tengan espacios para contenedores, cuando se tenga el ferrocarril, cuando se tenga modernizada la refinería de Salina Cruz, de Minatitlán, ya cuando se tenga todo integrado, tenemos que pensar en cómo va a operar este complejo de transporte, de industria, de navegación”, indicó AMLO.

AMLO dijo que este año se está trabajando en la reconstrucción de la Línea Z del Corredor Interoceánico en sus 200 kilómetros de longitud entre Medias Aguas, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, con una inversión de más de tres mil 100 millones de pesos.

ntb