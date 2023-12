'Corte debe mantenerse ajena a decisiones con sesgo político', señala Mario Delgado por tema de Nuevo León

En torno a la disputa por la titularidad del Poder Ejecutivo de Nuevo León, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, consideró que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) debe mantenerse ajena a decisiones con sesgo político.

“Creo que el Congreso de Nuevo León debió de haber considerado una propuesta que viniera del partido que ganó las elecciones y, a mí en lo particular, no me gustó intervención de la Corte en último momento, me parece que la Corte debe mantenerse ajena de aquellas decisiones que tengan un sesgo político”, indicó en entrevista durante su visita al Estado de México.

La declaración de Delgado Carrillo llega este sábado, después de que el emecista Samuel Alejandro García Sepúlveda anunciara que no participará en el elección por la Presidencia de México de 2024.

