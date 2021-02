“Es una cortina de humo", dice Zambrano sobre el caso del gobernador de Tamaulipas

“Es un asunto eminentemente político, no tengo ninguna duda, pues qué casualidad que después de dos años de haber llegado la nueva administración se endereza una acusación con solicitud de juicio de procedencia contra un gobernador que forma parte de la Alianza Federalista, de los que más se han distinguido en oponerse en las arbitrariedades del Gobierno federal”, aseguró el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

En entrevista con La Razón explicó que Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, es solo el primero de muchos que de los que van a empezar a acusar y que el Jefe del Ejecutivo identifica como sus adversarios políticos.

“Por supuesto que es una venganza política, no había habido otro tipo de señalamiento previo y a tres meses de las elecciones salen con este tipo de acusaciones. Francisco García Cabeza de Vaca va a ser el primero de muchos de los que van a empezar a acusar que el Ejecutivo identifica como adversarios”, sostuvo.

Zambrano Grijalva precisó que a cualquiera de los gobernadores que integran la Alianza Federalista les puede tocar una acusación, ya que solo es una cortina de humo de los “latigazos” que dio la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su cuenta pública. “Está claro los latigazos de la ASF y por ello, buscan calumniar a cualquiera. Son cortinas de humo. El siguiente puede ser alguno de los de la Alianza Federalista”, explicó.

Además señaló que el propósito es mentir “que algo quedará”, pues con toda seguridad después de las elecciones se verá que las acusaciones no tenían fundamento, aunque ya quedarán manchadas, así como todo el proceso.

“No es que estemos apoyando, estamos haciendo un claro señalamiento a que se lleve con todas las reglas del debido proceso, pero de entrada es indebida la manera y los tiempos en que se administran estos señalamientos. ¿Por qué hasta ahora después de dos años?. Si tenían elementos para señalarlo salen hasta ahora”, cuestionó.

El perredista criticó el uso faccioso e indebido de la Fiscalía General de la República (FGR), contra los adversarios que no están de acuerdo con la Federación. “El día de hoy el fiscal fue a justificar que no es un asunto electoral sino de justicia, pero lo explicó en el púlpito presidencial, lo que no denota autonomía. ¿Por qué no convocó a los medios en la Fiscalía?; fue a obedecer a su amo y dueño que es el Presidente de la República”, dijo.

El líder del sol azteca adelantó que hay un panorama muy complejo porque estarán moviéndose en su derecho de tener un proceso electoral transparente, frente a la pretensión indebida del mandatario de meterse a enturbiar el proceso a favor de su partido. “Ya se dieron cuenta del riesgo que tienen de perder la mayoría en la Cámara de Diputados y por ello las acusaciones van a ser como sea”.

