Cossío: hay un ejercicio abusivo en mañaneras

José Ramón Cossío Díaz, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que el Ejecutivo federal ha abusado del ejercicio público en sus conferencias matutinas por el alcance que pueden tener sus señalamientos, sobre los cuales, incurre en errores que jamás rectifica de manera pública.

“El Presidente no creo que vaya a corregir, lo mío han sido señalamientos de que si ayude o no a una organización, yo le he explicado por todas las formas posibles que no fue así. Me parece, también lo digo, un ejercicio abusivo que él hace de una tribuna pública respaldado, desde luego, en la investidura presidencial que legítimamente ganó, pero sí me parece que es un exceso de su parte”, dijo.

En entrevista con La Razón, el exiministro consideró que los cambios que ha promovido el mandatario se han llevado a cabo por medio de modificaciones a leyes y no reformas Constitucionales, por ello resulta muy fácil controvertirlas.

Me parece, también lo digo, un ejercicio abusivo que él hace de una tribuna pública respaldado, desde luego, en la investidura presidencial que legítimamente ganó

José Ramón Cossío, Exministro de la SCJN

“En leyes existe la posibilidad de impugnación, ya sabemos que si estos cambios se hubieran hecho a la Constitución pues no hubiera sido factible llevar a cabo su impugnación, entonces creo que eso tiene una explicación”, consideró.

Agregó que aún falta ver si la SCJN tiene con autonomía frente al Presidente: “no podremos saber su grado de autonomía porque los casos importantes no se han resuelto por la Suprema Corte. Entonces, espero que pronto se empiecen a resolver casos como la ley de salarios, el uso racional de la fuerza, Guardia Nacional, es decir, una cantidad importante de las leyes que ha emitido esta legislatura o el Presidente como el decreto de movilización de las fuerzas armadas; entonces, para saber si esta Corte es autónoma o no, debemos esperar a que se resuelvan esos casos”.

Consideró que uno de los organismos autónomos que más ausente ha estado de la discusión pública nacional, principalmente para proteger a la ciudadanía, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).