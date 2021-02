COVID-19: Extranjeros en México sí pueden vacunarse aunque no sean residentes El director general de Cenaprece señaló que si los extranjeros tienen alguna prueba de residencia "ayuda", pero reiteró que si no la tienen no es requisito

Los extranjeros que se encuentran en México, incluso si están de paso, pueden vacunarse contra COVID-19 Foto: Cuartoscuro