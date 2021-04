'Por fin podré titularme': estudiantes celebran reforma para hacer servicio social a distancia

Por la pandemia, Santiago Ubanda, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, no ha podido hacer su servicio social. Aunque ya terminó la escuela, muchas dependencias siguen cerradas o le niegan la oportunidad de hacer el servicio; sin el requisito no puede titularse, y mucho menos conseguir trabajo.

“Me siento frustrado, nervioso y estresado, porque digamos que se está recorriendo este plan que uno ya tiene”, declaró a La Razón.

Es la realidad de más de un millón de estudiantes, quienes concluyeron sus estudios universitarios en 2020 y que no han podido hacer el servicio social, requisito obligatorio para obtener un título.

“Desde abril del año pasado comencé a buscar dónde hacer el servicio para poder terminarlo a la par de la carrera en septiembre de 2020, pero pues no, ya intenté en una decena de lugares y en todos me dijeron 'ahorita no joven'”, recordó Santiago.

En la UNAM, el Sistema de Información Automatizada de Servicio Social (SIASS), ofrece una la lista de lugares donde se puede realizar el servicio, como las Secretarías de Cultura, Gobernación, o Bienestar, entre otras, pero en ninguna aceptaron a estudiantes durante la contingencia sanitaria.

La situación de las escuelas privadas es la misma, Perla Sánchez, de 25 años, terminó su carrera como abogada en la Universidad Privada del Estado de México (UPEM) en febrero de este año, pero desde septiembre de 2020 pretendía hacer el servicio para salir con el título.

“Quería hacer el servicio en la Fiscalías General de la República, en la Fiscalía del Estado de México, pero no estuvieron aceptando, me siento triste y decepcionada porque mis papás sacrificaron mucho para pagarme los estudios, y ahora que quiero retribuir pues no puedo avanzar y en varios lugares para trabajar me piden el título”, lamentó.

Actualmente, el artículo 137 de la Ley General de Educación dispone que la prestación del servicio social “es un requisito previo para obtener el título o grado académico correspondiente”.

“En la Ley Reglamentaria del Artículo quinto Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones, establece que en ninguna de sus disposiciones se prevé la posibilidad de que el servicio social se pueda prestar a distancia. Esto es gravísimo porque calculamos que son millones de estudiantes los afectados, solo en 2020 más de un millón que terminó su carrera, y fácilmente otro millón de educación media superior”, explicó a La Razón la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Guerra Villareal.

Este miércoles el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que permitirá a los estudiantes de universidad y nivel medio superior realizar su servicio social a distancia.

La propuesta promovida por la diputada de Morena, Claudia Baez, establece que con la implementación del teletrabajo en el servicio social “se incentiva la labor de los estudiantes quienes están más adaptados a las nuevas TIC”.

“Con la propuesta los estudiantes y profesionistas podrán prestar su servicio social de acuerdo a la profesión y a las actividades a realizar de manera presencial o a distancia, ahora con la pandemia todos migraron al home office, y el servicio social no puede ser la excepción”, declaró Báez Ruiz a este rotativo.

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Educación Pública, la matrícula de estudiante de educación superior en México asciende a 4 millones 61 mil 644 alumnos, mientras que la de media superior es de 5 millones 144 mil 673 estudiantes “por lo que podemos afirmar que el proyecto de decreto beneficiaría a una población potencia de más de 9 millones de estudiantes; ya que ellos tienen la obligación prestar su servicio social, y ante la imposibilidad de hacerlo presencialmente, la modalidad a distancia contribuiría a que la pudiesen llevar a cabo y con ello continuar con su formación profesional”.

La minuta fue turnada a la Cámara de Senadores para su discusión y en su caso aprobación.

Santiago Ubanda se dijo aliviado “porque abre una esperanza para que por fin pueda titularme y conseguir un empleo de mi carrera”.