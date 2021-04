COVID-19: México alcanza 17.3 millones de vacunas aplicadas

En México se han aplicado 17 millones 357 mil 993 vacunas contra COVID-19, informó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En conferencia de prensa, el subsecretario detalló que el miércoles fueron suministradas 369 mil 760 dosis a nivel nacional.

En total se ha protegido a 12 millones 235 mil 767 personas contra la enfermedad durante los primeros cuatro meses de la vacunación.

López-Gatell Ramírez explicó que aún se han aplicado algunas vacunas al sector de adultos mayores, aunque ya cubrieron casi al cien por ciento.

“Hubo personas que no se enteraron, que no quisieron, que no se decidieron, que les dio miedo, que estaban enfermas ese día”, expuso el funcionario.

En tanto, recordó que está abierto el pre-registro de personas de 50 a 59 años que iniciará la próxima semana.

