COVID-19: México suma cinco mil 755 contagios y 200 muertes en una semana

Durante la última semana se registraron cinco mil 755 contagios y 200 muertes a causa de Covid-19.

En el primer informe de seguimiento que a partir de ahora será semanal, la Secretaría de Salud (SSa) dio a conocer que en México ya suman cinco millones 739 mil 680 casos confirmados y 324 mil 334 defunciones hasta este 2 de mayo.

Asimismo, la dependencia dio a conocer que actualmente hay cinco mil 201 casos activos, es decir, aquellos que iniciaron con síntomas durante los últimos 14 días.

COVID-19: Reporte del 2 de mayo de 2022 Foto: Captura de pantalla

Esto también indica que hay mil 504 más de los que fueron reportados en el último informe técnico diario del pasado lunes, cuando se contabilizaban tres mil 697.

De los casos actuales, mil 687 se encuentran en la Ciudad de México, mientras que Veracruz se posiciona como la entidad con más contagios al registrar 407.

El martes pasado, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que el país había comenzado a transitar hacia un periodo endémico de la COVID-19.

Con esto, las autoridades sanitarias decidieron que ya no se emitirá el reporte diario para dar seguimiento a la evolución de la enfermedad; además, ya no se utilizará el semáforo de riesgo epidemiológico y el uso de cubrebocas, dijeron, ya no es imprescindible.

También anunciaron que la atención a esta enfermedad ya no será preferente, pues ahora el Gobierno federal se enfocará en atender el fortalecimiento del sistema de salud, a través del esquema de federalización, como el que arrancó en Nayarit a través de su incorporación al IMSS-Bienestar.

LRL