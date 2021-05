COVID-19: Salud pide mantener medidas sanitarias durante el Día de las Madres

La Secretaría de Salud pidió a la población mantener las medidas sanitarias durante este 10 de mayo, Día de las Madres, para evitar contagios por COVID-19.

En conferencia de prensa, Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles, recordó que es posible enfermarse de COVID-19 incluso si se está vacunado.

“El hecho de que estés vacunado con una primera dosis, incluso con dos dosis no significa que no puedas enfermar. Lo que significa es que puedes enfermar, pero no vas a presentar una infección grave”, explicó.