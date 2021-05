COVID-19: Vacunación masiva en México es posible, pero depende de la llegada de dosis: Virólogos

Virólogos del país aseguraron que vacunar a 3.2 millones de personas a la semana para alcanzar la meta de inmunizar a toda la población mexicana sí es posible, aunque depende de la llegada más vacunas, una correcta logística y accesibilidad a más grupos de la población.

En entrevista con La Razón, Antonio Lazcano biólogo y virólogo de la UNAM señaló que la meta es posible, pero siempre y cuando haya vacunas, organización y despolitización del proceso para que se apoyen de todos los sectores y se realice de manera rápida y ágil.

Requiere un involucramiento del personal de salud en el proceso y no del Ejército que no tiene experiencia en este tipo de asuntos, ya que su preparación es en otro sentido, además de una coordinación a nivel federal que no se ha dado desde el principio, y que lleguen más vacunas que es el principal problema, aseveró.