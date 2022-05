Crisis de policías se agrava al paso del tiempo: Causa en Común.

La organización civil Causa en Común aseguró que la crisis de las policías se agrava al paso de los meses, debido a que los presupuestos se han estancado o eliminado en el actual sexenio, además que los riesgos cada vez son mayores y los elementos también se encuentran en riesgo permanente.

En la presentación del informe “La situación de las Policías 2018-2022” se detalló que de diciembre de 2018 a abril de 2022, se registraron al menos 129 paros, 51 emplazamientos a paros y al menos 73 manifestaciones de policías en el país. Además, en México han asesinado durante la actual gestión al menos a mil 556 policías, lo que significa un promedio superior a un policía cada día.

Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común, señaló que no existe política pública que pueda ser eficaz sin recursos, pues en México no hay recursos para el tema de seguridad. “A partir de 2021 no hay recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad en los estados, lo que es preocupante por el tema de inseguridad que enfrente al país”, destacó.

Sobre las jornadas laborales se detectó que los policías son sometidos a jornadas extenuantes que afectan su estado de salud y que no se ve reflejado en su salario, además de que tienen fuertes condiciones de precariedad, o que los obliga a realizar paros o protestas, pues sus principales demandas son cosas básicas como ayuda alimenticia, pago de fondos, equipo, mejores salarios, prestaciones, entre otras.

Uno de los temas más sensibles es el asesinato de policías y lamentablemente va en aumento, ya que en mayo hay mil 556 policías hasta ayer, “lo que contrasta con las instituciones castrenses que por el contrario suman cada vez más presupuesto y poder político, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional en el actual sexenio incrementó su presupuesto en 40 por ciento y la de Marina en 123 por cuento y la Guardia Nacional en 18 por ciento”, explicó.

En este contexto el organismo dijo que las policías se encuentran al olvido y es urgente mejorarlas con recursos y capacitación.

RFH