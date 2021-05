Critica AMLO a Banxico por no entregar remanentes a la 4T

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Banco de México (Banxico) una explicación por qué no se entregaron remanentes al gobierno de la Cuarta Transformación, luego de la crisis de inestabilidad cambiaria donde el dólar alcanzó los 25 pesos.

"Tendrían ellos que explicar, pero esto es en términos respetuosos y fraternos, por qué en otros sexenios sí habían remanentes o sea en las administraciones pasadas y ahora no hubo", dijo AMLO en la habitual conferencia matutina en Palacio Nacional.

Explicó que cuando se presenta una crisis de ese tipo en los mercados financieros, el Banco de México compensa.

"Ya se habían hecho cuentas que íbamos a recibir un remanente (...) Resultó de que sí hay ganancias, creció el volumen de reservas. Tenemos una reserva de más de 190 mil millones de dólares, ha crecido mucho la reserva y al final no hubo remanentes", lamentó.

López Obrador aclaró que su opinión no significa cuestionar a los directivos del Banco de México, "nada más que tengo que decirlo porque aquí se habló de que podía la hacienda pública tener un ingreso adicional, no fue así, no tenemos problema".

Dijo que el gobierno es respetuoso de la autonomía de Banxico y acusó a sus adversarios de que luego "vuelan, imaginan cosas, inventan. Se acuerdan cómo infundían miedo, qué decían, que si ganábamos iba a ver fuga de capital, devaluación, íbamos a llegar a 30 pesos por dólar y estamos a menos de 20 pesos por dólar".

Incluso recordó que sus opositores también decían que México se iba a parecer a otros países, que habría expropiaciones, se cancelaría la libertad de expresión y se establecería una dictadura.

"Y ahí todavía lo manejan, hasta cuando llegaron las vacunas, las Sputnik V de que íbamos a inyectar el germen rojo. La mayoría de la gente en México está muy consciente, eso es en lo que más hemos avanzado en el cambio de mentalidad, es una revolución de las conciencias, entonces ya es completamente distinto", añadió.