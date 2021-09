Critican partidos gestión “desastrosa”

Partidos de oposición aseguraron que el tercer año de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador es “desastroso” porque aumentó la pobreza y no hubo avances en materia de seguridad o economía.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que en estos tres años de gestión se negó la realidad que atraviesa el país y se creó una nueva, además de que solamente hay promesas incumplidas y mentiras.

“Lamentablemente son tres años perdidos, de mentiras y promesas incumplidas, de negar la realidad e inventar una nueva; estamos peor que antes en materia de seguridad y economía, hay más pobres ya que se ha incrementado en 3.8 millones de personas que pasaron a esas filas y hay 2.8 que están en pobreza extrema, es por ello que es desastroso”, consideró.

Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, dijo en un videomensaje que, en el tercer año de administración, López Obrador está reprobado, ya que no le puede dar buenas cuentas al país: “la economía caída, con más desempleo, con un crecimiento de muertes por Covid-19, crisis de inseguridad en el país como resultado de malas estrategias en salud y por el crimen organizado, no hay combate a la corrupción y no hay combate a la pobreza”.

En el mismo sentido, Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, tuiteó: “al Presidente de la República se le olvidó informar que también tiene un récord histórico en militarización, récord histórico en feminicidios, récord histórico en adjudicaciones directas y contratos opacos; récord histórico en pobreza y récord histórico en impunidad”.

En una serie de tuits, con el #LaTerceraEsLaVencida, el PRI nacional expresó su posicionamiento respecto al informe, al criticar el alza en feminicidios, en la violencia, la pobreza, la falta de medicamentos, entre otros.

“Con el gobierno de Morena se ha vivido el año más violento en toda la historia de México, y en lugar de ocuparse de ello, nos siguen diciendo que ‘todo está bien’”, destacó.

La senadora del PAN, Alejandra Reynoso, aseveró que el Presidente presentó un informe de un México en el que vive el Presidente y sus allegados y criticó que presumiera avances en salud, cuando hay millones de mexicanos sin acceso a servicios.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, destacó que se trató de un informe realista que señala lo construido hasta ahora, con austeridad, enmarcado por la separación del poder económico del político y con impulso al combate a la corrupción.

El líder guinda en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que es claro el avance del proyecto de nación que está cambiando al país: “fue un informe no solo de palabras, sino de hechos y de resultados”.