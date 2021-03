"Ni cuarta ni quinta transformación, el país está a la deriva", asegura Presidente del PRI

Al conmemorar el 92 aniversario del PRI, el dirigente nacional Alejandro Moreno afirmó que a 27 meses del cambio de gobierno con Morena "no han llegado los paraísos prometidos", por lo que “no hay cuarta, quinta ni décima transformación” y sí "un país que va a la deriva".

En una celebración inusual donde cientos de militantes siguieron vía remota el evento, Moreno afirmó que gobernar es cosa de profesionales del gobierno, ante lo cual “la felicidad no llega porque alguien gane las elecciones” como ocurrió en 2018.

"Los señores del poder", abundó, "ya no tienen la confianza popular, no tienen capacidad como gobierno para dar resultados. El pueblo sabe que después de 27 meses no llegan los paraísos prometidos, la inseguridad es rampante, el país flota a la deriva; mexicanos muertos por la pandemia aumentan”.

Ante los integrantes del Comité Ejecutivo y el Consejo Político Nacional reunidos en el auditorio Plutarco Elías Calles, aseguró que el gobierno de López Obrador hace un uso electoral de las instituciones para perseguir a sus opositores y proteger a los de casa.

“Estamos convencidos de que el uso electoral de las instituciones, transgrede el orden constitucional y traiciona a la ciudadanía. Se persigue a los opositores buscando protección para los suyos”, aseveró en su discurso de poco más de 20 minutos.

Lamentó que del lado del gobierno no haya una convocatoria al diálogo con las demás fuerzas políticas y los opositores: por el contrario, "son evidentes la falta de argumentos para reconocer que el país no camina por el rumbo correcto".

“La estridencia del poder, el avasallamiento legislativo, el radicalismo político, los excesos verbales a nadie le sirven, solo evidencian la falta de argumentos, de convocatoria al diálogo en la construcción de acuerdos por México”, expresó.

Moreno Cárdenas defendió la coalición con el PAN y PRD, con la que se pretende restablecer los equilibrios democráticos para dignificar el diálogo y los acuerdos de negociación, además de que se va a ganar la mayoría en el Congreso de la Unión.