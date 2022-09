Luego de pasar casi toda su vida en la unidad de detección de narcóticos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Sonora, “Cuervo”, canino de siete años de edad, se jubiló con el récord de detección de 52 mil pastillas psicotrópicas que no lograron llegar a las calles de las ciudades.

Las Fuerzas Armadas dan descanso a los perros que sirvieron a la nación y buscan las mejores familias para que los adopten y puedan terminar sus días de manera tranquila, jugando y descansando, tras una vida de trabajo.

Roxy Velázquez, de profesión administradora, se enteró de la convocatoria en la Federación Canófila Mexicana y de inmediato se interesó, aunque para adoptar a siete caninos hubiese que competir con 10 mil solicitudes para ese fin.

“En la convocatoria se publica la solicitud para ser llenada y en ella te preguntan en dónde lo vas a tener, para qué lo quieres y el tema de la alimentación. Cuando pasé estos filtros, me llaman y, tras una entrevista, me dijeron que había sido seleccionada para quedarme con el perrito”, explicó.

Cuervo se jubila, tras una larga lucha antidrogas Foto: Jorge Butrón, La Razón

Entre los requisitos para la adopción se toma en consideración el tipo de vida de cada solicitante, pues las Fuerzas Armadas evitan entregarlo a personas que lo van a poner a trabajar, ya que se privilegia su descanso y, por ello, se cuestiona mucho la profesión o a lo que se dedica la persona.

Además, la capacidad económica es sumamente importante, pues los caninos vienen de rigurosos entrenamientos y están acostumbrados a cierta alimentación y cuidados.

“Cuervo se lleva un costal de croquetas cada mes y es de la marca que ellos te dicen, con un costo de dos mil 500 pesos; entonces, tienes que estar consciente de que no sólo es amor, sino tiempo y darle la atención adecuada”, expresó Roxy Velázquez.

“Cuervo”, un pastor de raza belga, llegó en perfectas condiciones a su nuevo hogar en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México, en donde cuenta con un gran jardín para rascar, buscar, correr y soltarse todo el tiempo que quiera pues, además, tiene horarios en los que está acostumbrado a levantarse y salir para activarse.

A pesar de su vida sana y trayectoria impecable en el servicio a las Fuerzas Armadas, tiene una infección en un ojo que, aunque no le representa riesgo, sí debe tener rehabilitación para no afectar más su salud.

“De repente lo vi, me enterneció y quise estar con él; además, tengo el tiempo y los recursos para hacerme cargo de él. En realidad, lo quiero mucho y estaba consciente de los riesgos de tener a un perro militar, pues deben pasar por un periodo de adaptación que, como cualquier canino, debe pasar”, explicó la profesionista.

Narró que, al llegar por “Cuervo”, tuvo una especie de capacitación del que fue su manejador durante la vida del perro en las Fuerzas Armadas, pues le mostró qué le gustaba y lo que no.

“La verdad es que es un perro muy noble, pues se tiene la idea de que no son animales amigables; por ello, pensé que me iba a morder y por ello me dio miedo, pero al darme los comandos, de inmediato mostré confianza y cariño”, describió.

El proceso para la entrega de “Cuervo” fue de marzo hasta agosto (cinco meses), aunque los primeros días estaba muy triste y dejó de comer, pues extrañaba a su manejador, pero poco a poco comenzó a consumir su alimento y a seguir su etapa de adaptación.

“Ya está más contento. Fui a la Federación para que me lo revisaran y lo veo contento, pero sea el perro que sea, necesita un proceso de adaptación. Lo de su ojo me dijeron que no es grave, sólo hay que cuidarlo, además de que el mismo desgaste le ha generado problemas de la columna”, explicó.

Durante su vida en las Fuerzas Armadas era detector de narcóticos y es uno de los perros que más detectó, pues “de hecho busca en todos lados, eso se le quedó; entra a los carros y los escanea; o sea se sube y se baja, pues detecta o no y se baja. Esa fue su función durante siete años”, aseveró Roxy Velázquez.

“Cuervo” tiene casi ocho años, pero se estima que pueda tener una buena calidad de vida durante por lo menos otros siete, pues puede hacer todo al estar sano. Sin embargo, tuvo un aumento de peso porque ya no realiza actividades tan rigurosas.

Hasta ahora sigue corriendo, aunque no en la misma frecuencia que en los campos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y por ello conserva mucha fuerza y vitalidad a pesar de estar jubilado.

Su alimentación abarca las croquetas, por ser un perro geriátrico, aunque le encantan las tortillas y en ocasiones lo alimentan con verduras de manera racionada.

La Razón visitó a “Cuervo” en su hogar y pudo observar que el ejemplar disfruta de su nueva vida en un hogar con todas las condiciones para estar tranquilo y con mucho amor, pues además tiene la compañía de otro perro, que lo recibió bien, y con quien juega todas las tardes. Además de ser una amorosa compañía, es un gran cuidador, noble y cariñoso con toda la gente que se le acerca.