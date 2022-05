Debaten en Senado gira de AMLO por Centroamérica; mayoría legislativa evita discutir sobre crisis aeroportuaria

Pese a que los grupos parlamentarios de oposición habían solicitado debatir sobre la crisis de seguridad aeroportuaria y sobre el tercer informe de la empresa DNV del colapso de la Línea 12, la mayoría legislativa de Morena y sus aliados impuso su agenda política y limitó los temas en la Comisión Permanente a la gira del Presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica y el Caribe.

La mayoría legislativa también defendió el anuncio del titular del Ejecutivo Federal sobre la contratación de médicos cubanos para cubrir el supuesto “déficit” de profesionales de la salud en México.

te puede interesar AMLO busca financiar dictadura cubana con contratación de médicos: PAN

Durante el debate en la sesión, la oposición criticó que para el Presidente López Obrador el mayor logro de su gira internacional fue que México recuperó su estatus de “hermano mayor” de la región, en vez de interesarle ser el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de China.

“México vuelve a ser el hermano mayor de Centroamérica y el Caribe. Sí, hasta que los hermanos menores no se den cuenta de cómo les estamos jugando el dedo en la boca o les estamos dando atole con el dedo. Porque saben qué es lo que les importa, que los dejen de deportar, ¿y sabes quién los deporta? Nosotros, que tenemos este año la cifra más alta de deportaciones de migrantes de Centroamérica y el Caribe en la historia. Ah, pero ha sido una gran gira buscando el reconocimiento de Centroamérica y el Caribe para merecer otra vez el título de hermanos mayores.

“No nos interesa ser la competencia de China para ocupar el lugar que tenían en la sociedad comercial con Estados Unidos. No nos interesa ser los socios de los adelantos científicos de la Unión Europea. No nos interesa ser el socio comercial de la economía más importante del mundo. No. Nos interesa ser los hermanos mayores de Centroamérica y el Caribe, pero lo que es peor, es que detrás de eso hay una gran falacia, porque en la realidad hemos aceptado las condiciones de ese gigante al que avergonzamos por mandar armas a Ucrania, de esos de los que nos quejamos por no invitar a Nicaragua a su cumbre, a esos, nosotros le hemos aceptado la desvergüenza de ser sus gendarmes ”, aseveró el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín.

Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, calificó como espléndida esta gira, y afirmó que el Presidente López Obrador se vio “gigante” en los tres días de trabajos diplomáticos, en los que hizo acuerdos favorables para las naciones centroamericanas y caribeñas que visitó.

“Estoy convencido que está detrás la derecha con el crimen organizado de los asesinatos a mujeres y a periodistas, estoy convencido, lástima que no lo pueda demostrar. Su nivel de perversidad y de odio al pueblo da para eso y para cosas mucho peores”, acusó el legislador petista durante su intervención.

El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, reprobó que en esta gira el Presidente de la República tuviera acercamientos con países que han demostrado su distanciamiento con la democracia.

Consideró que es un desacierto diplomático de López Obrador condicionar su asistencia a la Cumbre de las Américas, a realizarse en junio próximo, en Los Ángeles, California, si no se invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Resulta cuando menos cuestionable la posición que ha asumido el titular del Ejecutivo en relación a la postura de México con las Américas. Por una parte, muestra un acercamiento, sin mayores explicaciones, con gobiernos que, si bien son de países hermanos, han demostrado su distanciamiento de la democracia y el respeto a los derechos. Y, por otra parte, más cuestionable aún, el Presidente de la República pretende condicionar la participación de México en la Cumbre de las Américas si es que no se invita a estos países”, declaró.

CEHR