“Decimos no al huachicoleo del agua, de otra forma no hay desarrollo”

El candidato de Morena en Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, afirmó que el combate al huachicoleo del agua, e infraestructura para su distribución y garantizar su abasto será el eje de su administración, para reactivar la economía con inversiones ajenas a actos de corrupción.

En entrevista con La Razón, dijo que, en caso de ganar las elecciones del próximo 6 de junio, promoverá a través de un diálogo permanente con el sector empresarial el fortalecimiento de los sectores turístico y restaurantero hacia todas las regiones de esa entidad como una prioridad, ya que actualmente están muy focalizados.

La estrategia es dialogar con los inversionistas (...) Hay que garantizar un proceso administrativo limpio en el que los empresarios tengan certeza de que al invertir en Baja California Sur van a hacerlo sin enredarse en corruptelas” Víctor Manuel Castro Cosío

Castro Cosío aseguró que ese estado tendrá un fortalecimiento integral de la seguridad pública, tanto terrestre como marítima, con la creación de la nueva policía estatal especializada.

La Razón (LR): ¿Cuál es el uno de los cambios que va a promover en caso de ganar las elecciones?

Víctor Manuel Castro Cosío (VMCC): Como una primera acción estará resolver el problema del agua con tres medidas fundamentales: La primera es desalar el líquido sin que nos genere más problemas de medio ambiente; como número dos, tenemos que construir todo un andamiaje de obras que permitan la recarga, por la condición orográfica de la entidad, se ha venido a través del tiempo, porque la atraviesa una montaña, entonces tiene pendientes muy fuertes hacia el mar, el Golfo de California y el Océano Pacífico. Entonces tenemos que hacer un plan de inversión, tendríamos que sacrificar algunas otras cuestiones de acuerdo al presupuesto, sobre todo austeridad ¿no?, tenemos que revisar los gastos que no son prioritarios en el gobierno del estado, y ajustarnos el cinturón. Parece un tema, digamos, común pero para nosotros es trascendente. Nosotros decimos no al huachicoleo del agua, de otra forma, no hay desarrollo social.

LR: Aquí el tema es de dónde obtener recursos para emprender estas acciones…

VMCC: Al margen de este problema que es muy agudo, pues nosotros tenemos que buscar soluciones primero, es decir, con un plan de austeridad, con un plan de eficientar el dinero público, para poder conjuntar esfuerzo con Conagua, con los ayuntamientos y hacer la obra de recarga en cada zona o en cada región donde lo permitan. Es el segundo trabajo inmediato que tenemos que hacer después de explorar los costos menores de las desaladoras porque son muy costosas. Pongo como ejemplo a los panistas, quienes están gastando más de 108 millones de pesos solamente en difusión, en propaganda, a través de una empresa que la maneja el hijo de un funcionario importante del estado, la clásica corrupción.

LR: Entonces, ¿cómo replantear la asignación de recursos en Baja California Sur?

VMCC: Urge hacerlo: no hay desarrollo manufacturero, la verdad no llega a mil o dos mil personas ocupadas, esto es terrible, la minería que ocupa una parte, como es la industria de la transformación, que es la sal, o el cobre, pero el Producto Interno Bruto en Baja California Sur, se queda muy corto, o sea, hay una brecha regional en el desarrollo, hay que fortalecerlo pero vincularlo al norte también. El turismo debe empezar a caminar hacia el norte, para fortalecer a las otras regiones.

LR: ¿Ha tenido acercamientos con el sector empresarial?

VMCC: Ha habido un diálogo abierto con la iniciativa privada, además de que vamos a comprometernos a promover recursos dirigidos a la reactivación un Fondo de Emergencia con créditos a pequeños negocios familiares, apoyos para el emprendimiento de mujeres y jóvenes, además de un programa especial para fomentar el empleo en el sector restaurantero. La ciudadanía necesita respuestas ahora, también en el sector Salud, porque se requieren ambulancias y especialistas, y mi gobierno va a dar respuesta a estas demandas.

LR: La inseguridad es también una asignatura pendiente en la entidad.

VMCC: Habrá un fortalecimiento integral de la seguridad pública, tanto terrestre como marítima, a través de la nueva policía estatal especializada, con operaciones de inicio en Los Cabos, La Paz y Loreto, para salvaguardar los litorales y evitar la pesca indiscriminada de especies, principalmente por embarcaciones de otros estados que saquean nuestros mares. Además, vamos a modernizar y reestructurar el nuevo Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), que será un centro estratégico que opere los servicios de atención a la ciudadanía.

LR: Habla de desarrollo social, ¿en dónde pondrá el acento en caso de ganar en las urnas?

VMCC: El desarrollo social es otra de las patas de la mesa. Yo no quiero que haya una sola persona que carezca de techo para enfrentar desastres naturales como cuando haya un huracán. Hay que garantizarle a la gente un pie de vivienda modesta que tenemos que tenemos que desarrollar con servicios y espacios básicos. . Y mientras la pesca, que podría ser un sustento importante para todo el pueblo de México, se dejó. Y hoy levantarla implica un gasto enorme. Eso incluye el respaldo en el sector laboral para hacer astilleros, con embarcaciones mayores que den tranquilidad, pero además, pero no hay centros de acopio para mantener la producción de langosta y batallan mucho los pescadores. Hay que respaldarlos.

Quiero ayudarle a la Cuarta Transformación (...) No hay derecho a fallarle a la gente, no tenemos derecho a equivocarnos, tenemos que ser profesionales en esto, no simuladores” Víctor Manuel Castro Cosío

LR: En esos casos, ¿cuál sería su estrategia para atraer la inversión y detonar este tipo de actividades?

VMCC: En el caso de la pesca y la acuacultura tiene que ser una coinversión de parte particulares en acuacultura, sí hay privados que le quieren apostar. Pero hay que facilitarles todo. Y yo creo que la estrategia es dialogar con los inversionistas que se acerquen y darles facilidades hacendarias, de diálogo con autoridades municipales y evitar que les cobren. Hay que garantizar un proceso administrativo limpio en el que los empresarios tengan certeza de que al invertir en Baja California Sur van a hacerlo sin enredarse en corruptelas o enriquecer a un grupo políticos.

LR: ¿Qué relación tendrá con la federación en caso de que el voto lo favorezca?

VMCC: Para nosotros no hay gobierno. De cada peso que enviamos de lo que generamos en la riqueza, nos regresa la federación 1.30, es un estado subsidiado. Las participaciones federales son de 91 por ciento y los ingresos propios del 9 por ciento, por eso debemos de producir más, diversificarnos. No estoy en desacuerdo en que se hiciera una revisión del pacto fiscal, y siempre y cuando no saliéramos nosotros desfavorecidos porque imagínate que se nos recorte más, porque peso a peso, lo que cada estado recupere se queda, pero cómo le hacemos ahí, entonces, el Congreso tendría que revisar bien estado por estado para no afectar alguna economía como la de nosotros, que es dependiente totalmente. No hay para pagarle a los profesores, a las enfermeras, entonces hay que recurrir al Estado.

LR: ¿Cuál será el sello de su gobierno?

VMCC: Un gobierno que tenga comunicación de la gente, quiero recuperar la audiencia pública para ver a mis paisanos cara a cara, porque de otra forma no es lo mismo. El gobernador está bien calificado pero porque gasta ese dinero, 108 millones en propaganda, como dice el clásico: “ni Obama gastaba eso”. No es para “oiga usted yo quiero ser gobernador porque es un sueño” o “servir a mi pueblo”, pura pend… son mentiras. Quieres ser gobernador porque tienes tú proyectos, tienes… yo sí, porque quiero ayudarle a la Cuarta Transformación, ayudar a Andrés Manuel (López Obrador) a que salgamos adelante en un viaje que iniciamos hace más de 20 años. No hay derecho a fallarle a la gente, no tenemos derecho a equivocarnos, tenemos que ser profesionales en esto, no simuladores.