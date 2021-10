Denuncia se debe analizar, opinan constitucionalistas

Abogados expertos en la materia aseguraron que la acción de inconstitucionalidad que presentaron los partidos de oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se debe analizar ya que la Constitución cuenta con la nueva figura de revocación de mandato, pero no contempla la de ratificación, como lo aseguran las fuerzas políticas.

En entrevista con La Razón, José Fernández de Ceballos, abogado constitucionalista y penal, señaló que al Presidente de México no se le puede ratificar en el cargo, ya que fue elegido por un periodo establecido, sino que sólo se debe analizar la figura de la revocación.

“La Constitución habla de revocación de mandato, no de ratificación, al Presidente no se le debe ratificar al cargo porque está elegido para seis años; la revocación es una figura nueva, pero de ahí a hablar de ratificación, no es una forma de Gobierno en México; eso no lo prevé la Ley”, explicó.

El jurista indicó que los opositores consideran que hablar de ratificación excede lo que dice la Constitución, además que es justificable porque los partidos creen que el tema está en contra de la ley, y revisarlo y fundamentarlo corresponde a la Corte. “Lo que es un hecho es que el gasto no es justificable, pero éso no es tema, es un derecho ciudadano”, aseveró.

Daniel Vergara, jurista del Colegio Nacional de Abogados, explicó que es difícil que la Corte le dé la razón a los partidos de oposición, porque se centran en un asunto de recursos y de una posible reelección que no se detalla.

“La pregunta dice que es por pérdida de confianza, pero es necesario también conocer qué lineamientos tiene esa palabra. Es necesario precisar sus agravios para saber de qué manera piensan qué es anticonstitucional, así como saber cada cuándo se pretende realizar una consulta similar”, detalló el experto a este rotativo.