Descartan motivo de alarma ante sismos

Los recientes sismos con epicentro en al menos 12 estados —incluidos Guanajuato y San Luis Potosí, donde estos movimientos no se sienten con tanta frecuencia— no deben ser motivo de alarma, aseveró Víctor Hugo Espíndola Castro, integrante del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En entrevista con La Razón, el experto recordó que existe sismicidad en toda la República, por lo que es común que se perciban sismos en distintas entidades.

“En los últimos tres días se ha visto sismicidad en toda la República, desde Tijuana, hasta el sureste. Esta sismicidad de toda la trinchera de las costas del Pacífico es común. En Baja California ya tiene días que se está registrando”, expuso.

Respecto a los sismos que se han presentado desde el sábado pasado con epicentro en las comunidades de San Felipe y Santa María del Río, ubicadas en límites entre los estados de Guanajuato y San Luis Potosí —donde se generó pánico tras la difusión de rumores—, Espíndola Castro detalló que aunque no es frecuente que se perciban, no significa que no existan, pues se tiene registro de sismicidad en esa zona desde hace décadas.

“En lugares como la frontera de Guanajuato con San Luis Potosí, estos sismos no son tan comunes, lo que no quiere decir que no ocurran; lo que pasa es que, como están asociados a fallas geológicas que no tienen una actividad cotidiana, sino que pueden pasar décadas sin que sea perceptible y sin deslizamientos, cuando se acumulan, hay deslizamientos repentinos que originan estos sismos”, explicó.

El especialista destacó que es debido al crecimiento poblacional en esa zona, así como el aumento de herramientas e instrumentos para registrar sismos, y la rapidez con la que se difunde la información por redes sociales y medios de comunicación, que se ha propiciado que se conozca más sobre la sismicidad en ciertas regiones del país.

“Estos sismos están asociados a grandes fallas que existen en toda la República y en todo el planeta. Son raras las zonas donde no haya una falla. No nada más en la parte del sureste hay fallas, ni sólo ocurren por la zona de subducción en los límites entre las placas, sino que la deformación ocurre en toda la República”, mencionó.

Asimismo, destacó que hay zonas del país, como en la cabecera municipal de Pinotepa Nacional, Oaxaca —donde ya se han registrado sismos de mayor intensidad—, donde es común que se perciban temblores de baja intensidad todo el tiempo, por lo que incluso la población ya está tan acostumbrada, que no los nota.

“La gente ya está acostumbrada a eso porque en los periodos en los que no hay un sismo fuerte, hay pequeñitos que no se sienten; entonces, uno se acostumbra”, dijo, al recordar que los expertos no pueden predecir cuándo habrá un nuevo temblor, por lo que más vale estar “alertas, pero no alarmados”, y verificar que en casa no haya objetos que puedan caerse y que la construcción esté en óptimas condiciones.

Ante los constantes sismos registrados en los últimos días en los límites entre Guanajuato y San Luis Potosí, se generaron rumores que alertaron a la población.

La noche del domingo, tras el rumor de que supuestamente se había roto la presa de San Bartolo, debido a los movimientos telúricos, pobladores de San Felipe se alarmaron y abandonaron sus hogares para resguardarse, lo que generó caos vial en la carretera San Felipe-Villa de Reyes. Posteriormente, el alcalde, Eduardo Maldonado García, desmintió la ruptura de la presa.