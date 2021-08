No se descartan más olas de contagio por COVID en México: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseguró que mientras exista la pandemia en el mundo, no se descartan más olas de contagio de COVID-19 en México.

Durante la conferencia mañanera subrayó que países de Europa e incluso el vecino Estados Unidos ya atraviesan por su cuarta o quinta ola de contagios, por lo cual México no está exento.

Mientras exista la pandemia en el mundo, todos los países tienen la posibilidad de tener cuarta, quinta, sexta ola. En este momento en Europa varios países ya tienen la quinta y la sexta, Estados Unidos va en su cuarta, casi quinta ola. En todo momento puede ocurrir y hay que estar muy pendiente de lo que ocurre en cada país admitió.

El funcionario de Salud reiteró que por tres semanas consecutivas hay un descenso en el número semanal de los casos de coronavirus en México, por lo cual posiblemente inicie una tendencia de reducción sostenida.

Si esto fuera diferente lo informaremos, no hay que ir anticipando cosas, más que ir observando lo que es predecible destacó.

México busca avanzar en vacunación contra COVID

López-Gatell Ramírez expuso que, debido a múltiples factores relacionados con el sistema inmunológico y el clima, las enfermedades respiratorias son más frecuentes en la temporada invernal. Por ello, continúa el refuerzo en la estrategia de vacunación para prevenir un aumento de contagios de COVID.

En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se está dando toda la atención al plan nacional de vacunación para cumplir con la meta de que en octubre todos los mayores de 18 años estén inmunizados, cuando menos con una dosis.

Lo anterior, apuntó, por dos razones: que es lo mejor para prevenir, para no hospitalizarnos y que no haya fallecimientos. "No tenemos otra opción mejor que vacunarnos, en efecto viene el invierno y en esa temporada siempre hay más enfermedades respiratorias, entonces vamos a avanzar para que en octubre estemos todos vacunados cuando menos con una dosis", puntualizó.