Desesperación política, las acusaciones de corrupción contra panistas: Marko Cortés

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, desestimó la probable judicialización de las investigaciones contra exlegisladores de su partido y las calificó como un “acto desesperado del gobierno”.

Al ser cuestionado sobre la probable decisión de la Fiscalía General de la República para iniciar juicio penal en contra de los políticos denunciados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el pasado 11 de agosto, Cortés Mendoza restó importancia al hecho.

“Parecen actos de desesperación política del gobierno morenista por el fracaso, no tiene nada que presumir el gobierno de Morena en los más de dos años que llevan a frente no hay un indicador en donde México esté mejor, entonces más que una situación de justicia o de combate a la corrupción, parece que lo que están haciendo es generar cortinas de humo, de distracción, de espectáculo en una ruta completamente política y no de justicia”, dijo Marko Cortés.

Por otra parte, se refirió a la confrontación entre la DEA y la FGR dijo que esto sí debe preocuparnos a todos.

“Respecto de la Fiscalía General de la República con la DEA o con otros organismos de inteligencia de los Estados Unidos sí es muy preocupante por esa relación tan conveniente entre ambos países para combatir a la delincuencia organizada pero ya no, lo hemos dicho, parecería que aquí en México a los delincuentes se les dio luz verde para actuar para expandirse en todo el país, ahora hasta quieren que el Banco de México pueda lavar dinero del narcotráfico. Realmente es muy preocupante y yo esperaría que corrija el gobierno federal y que acepte que se equivocaron” dijo el líder panista.