Difieren AMLO e INE sobre aviso de apercibimiento

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el apercibimiento al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue notificado el pasado 22 de abril a la Presidencia de la República.

A través de sus redes sociales, el órgano autónomo detalló: “El apercibimiento del INE al titular del Ejecutivo Federal fue notificado a la Presidencia de la República el día de ayer, 22 de abril, a las 17:38 horas. De manera posterior el Instituto emitió el boletín de prensa correspondiente”, destacó.

Ayer por la mañana, el titular del Ejecutivo aseguró que hasta ese momento no le había llegado el apercibimiento, por declaraciones realizadas en la conferencia matutina del pasado 20 de abril.

“Yo me enteré por los medios, pero no sé en qué consiste lo que ellos están planteando. Vamos a esperar que nos llegue oficialmente la notificación y que nos digan también qué es lo que estamos incumpliendo, para que cuidemos y no afectar”, señaló.

El mandatario federal dijo que en el proceso electoral no se va a referir a ningún partido: “Yo he dicho que no voy a referirme a ningún partido, mucho menos voy a pedir que se apoye a un partido, estoy en contra de que se usen los recursos para favorecer a partidos y candidatos”.

Aprovechó para denunciar que el jueves las autoridades federales de seguridad encontraron un tráiler con cientos de despensas en su interior, caso que ya fue atraído por la Fiscalía.

López Obrador dijo desconocer si revelar dicha información es causar de otro apercibimiento por parte del órgano electoral.

“Un tráiler que se atoró en un puente de San Luis Potosí y estaba lleno de despensas y ya me informaron que atrajo el caso la Fiscalía, y se va a entregar toda la información que tenemos. Me dicen que en la inspección que se hizo ya no están las despensas, o sea está el camión, pero no quisieron desaprovechar, dejar de usarlas, porque ya no están las despensas. No sé si esto lo puedo comentar o no, esto tiene que ver con la democracia, esto va más allá de lo electoral”, concluyó.