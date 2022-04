Diputados alargan último día de sesiones en San Lázaro entre gritos y reclamos

En el último día del periodo de sesiones en San Lázaro, los ánimos se encendieron entre los diputados del PAN y Morena que comenzaron a reclamarse por distintos asuntos, lanzando calificativos como "porros", "cobardes" e insinuando que llevaban "copas de más".

El choque entre legisladores, tras más de siete horas de sesión, inició cuando el panista Carlos Valenzuela celebró que la presidencia de Sergio Gutiérrez Luna en la Cámara de Diputados está por terminar, lo que generó reclamos desde las curules guindas.

"No importa que no me regrese el tiempo presidente, pero afortunadamente por el bien de este Palacio Legislativo, a usted señor presidente también se le acabó el tiempo al frente de esta Cámara", dijo mientras hablaba en tribuna.

Inmediatamente, el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, exigió una disculpa del legislador panista. "Aunque parece ser que trae unas copas de más, ese es el ejemplo que les dio Felipe Calderón", expresó.

En su defensa, el albiazul Jorge Arturo Espadas acusó a Leonel Godoy de calumnia y difamación: "Eso habla de la tónica que quiere llevar Morena, y eso implicaría señor presidente que nos dé la libertad a todos de calumniarlos, yo podría llamarle al señor delincuente, drogadicto, alcohólico, además de ignorante y flojo".

Al continuar su participación, Carlos Valenzuela citó al exdiputado Porfirio Muñoz Ledo: "Nacho, Nachito, ¿dónde estás coordinador de Morena que nunca te veo? ¡Nacho! ¿Por qué traicionaste a la democracia? Nacho, ¿por qué me tienes a la orilla de la renuncia de Morena?”.

Minutos después, Ignacio Mier Velazco regresó al pleno para responder al panista.

"Él (Muñoz Ledo), efectivamente, hizo un llamado en este pleno, pero con él hablaba de Homero, con él podía hablar de Kelsen, podía hablar de Diderot, podíamos hablar de Voltaire; pero hay gente que es tan pequeña que desde que la vi volar supe que era mariposa", expresó Mier Velazco, al tiempo que sus compañeros estallaron en risas y aplausos.

El debate subió más de tono cuando el morenista Manuel Robles acusó al coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero, de robarse los recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México.

"Con esos delincuentes como Jorge Romero, Mauricio Toledo y Leonel Luna, finado, pero de que fueron ladrones y no han dado la cara, la darán en algún momento", gritó en tribuna, ante los reclamos de los panistas.

Después arremetió señalando a Margarita Zavala: "Miren, la parentela de Felipe Calderón enardecida, cuando debería estar enfrentando la justicia ¡Les duele que se les diga criminales, pero eso son!".

Tras ser acusada de haber burlado la justicia, desde su curul la albiazul María Josefina Gamboa señaló que no le debe explicaciones a "un porro, delincuente, un cobarde sin argumentos ni inteligencia para definir".

Luego del intercambio, se procedió a continuar la sesión, presidida por Sergio Gutiérrez Luna.

