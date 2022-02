EarthX busca estrechar lazos con México para proteger al planeta

Con un programa de conferencias, exposiciones, así como proyecciones cinematográficas acerca del cuidado del medio ambiente, que incluye temas como economía circular, cuidado de los océanos y sustentabilidad, se llevará a cabo EarthX 2022, del 20 al 24 de abril, en la ciudad de Dallas, Texas.

El empresario estadounidense Trammel S. Crow fundó este foro y exposición anual, al que acuden organizaciones no gubernamentales, fundaciones en favor del medio ambiente, activistas, científicos y hasta celebridades de todo el mundo, con un fin común: hacer lazos y crear iniciativas, así como proyectos que contribuyan al cuidado del planeta.

En entrevista con La Razón, Crow explicó que el objetivo de este año es llegar a Latinoamérica, especialmente a México, con el fin de generar cimientos que puedan servir como proyecciones a futuro que impacten en los ecosistemas del país.

También resaltó la importancia que tiene la comunidad hispana en Estados Unidos, especialmente en Dallas, ciudad en la que 40 por ciento de la población es de origen latino y aseguró que las exposiciones de este año, además de abarcar los temas ya mencionados, tratarán de centrarse en la conservación del medio ambiente.

Crow resaltó que una de las ponencias más grandes del foro será la que estará centrada en Latinoamérica.

“La más grande es sobre América Latina, pero este año queremos también estrechar lazos con México. Los temas van desde la vida salvaje, el papel de los gobiernos en el cuidado del medio ambiente, economía circular, sobrepoblación, así como el futuro del planeta”, explicó.

A pesar de que el evento es presencial y se debe pagar un boleto que cuesta aproximadamente 600 dólares por persona, algunas conferencias se transmitirán vía streaming, por la plataforma EarthX TV, a la cual los usuarios se pueden suscribir para acceder a programas de televisión con contenido acerca de la naturaleza, la vida salvaje, así como los problemas ambientales.

Sobre el tema, Crow mencionó que no todas las conferencias estarán disponibles en formato híbrido, ya que durante el foro se llevan encuentros entre Organizaciones no Gubernamentales y privadas de ambos países, en los que se llegan a acuerdos que cambian las leyes con respecto a la conservación de los ecosistemas.

“Habrá conversaciones privadas porque se tratan temas muy importantes, muchas no van a estar disponibles. En octubre del 2021 tuvimos un encuentro con una de las organizaciones más destacadas de conservación animal en México, y no fue transmitida en nuestro canal porque se llegaron a acuerdos para la conservación de flora y fauna en el país, que eran de relevancia, y sólo se podían dar a conocer hasta que ya se concretaron”, afirmó.

Agregó que uno de los objetivos del encuentro es que organizaciones de ambos países se conozcan por primera vez y lleguen a concretar planes de trabajo en conjunto para ayudar a salvar al planeta.

“La dinámica se vuelve muy interesante porque, cuando hablas de temas de medio ambiente y de conservación de la fauna, no hay fronteras; quizá las ideologías políticas representan un reto, pero es una barrera que termina sobrepasando los territorios, en este caso entre México y Estados Unidos. Es muy gratificante ver cómo los oradores mexicanos que asisten a las conferencias se ponen a interactuar y a querer saber más sobre los temas en los que no son expertos o no conocen, y viceversa”, dijo.

Crow afirmó que uno de los resultados principales que esperan este año es impactar a miles de personas, que sin importar edad o nacionalidad, encuentren inspiración para contribuir y ayudar al cuidado del medio ambiente.

“Buscamos muchas cosas con este evento, pero para mí es importante destacar que hay niños de 16 años que me han llegado a decir que con los documentales que hay en EarthX entendieron, por fin, de qué trata la conservación del medio ambiente y justo eso buscamos: difundir esos mensajes que lleguen a la mayor población posible; queremos ser una plataforma para ayudar a los científicos a difundir su trabajo”, expresó.

“La música y el arte es lo que mueve a las personas, y esto fue una razón por la que queremos mandar mensajes a través de películas y documentales. Lo que más me da alegría es cuántas organizaciones ambientales se conocen a través de EarthX; por ejemplo, los de leyes no conocían a los de energía y así se sincronizan y logran cosas buenas”, reiteró.

Crow señaló que aunque tienen plataforma de streaming, lo ideal es acudir al evento y vivir la experiencia.

“Tenemos mucho streaming, pero estar ahí físicamente te abre muchas oportunidades. Cualquier persona puede subirse a hablar, pueden ir y presentar sus ideas, esto está abierto; tenemos un podium para que expongan sus ideas”, anunció.

Además, dijo que “Earth X es la plataforma que engloba la visión de salvar al planeta, pero su misión es unir a las organizaciones para realmente conservar las relaciones entre personas de distintas naciones, con el fin de mejorar los ecosistemas”.

Para concluir, Crow informó que en unas semanas se darán a conocer los nombres de los ponentes mexicanos que participarán en la edición de 2022.

“Lo que queremos en México es que vengan y sean parte de nuestra plataforma; es una buena oportunidad para cualquiera que esté interesado en ayudar a conservar el medio ambiente. Regístrense, sólo deben ser organizaciones ambientales”, dijo.

Hasta el momento, mencionó, el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid ya confirmó su asistencia, y celebridades como los cantantes Emmanuel y Aleks Syntek forman parte del proyecto, además de organizaciones como Safari Club México y Fauna Silvestre. En las próximas semanas EarthX dará a conocer la lista oficial de los participantes, incluidos especialistas de México; habrá científicos, organizaciones importantes y hasta políticos.