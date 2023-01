Ante 5 mil simpatizantes

EdoMex requiere unidad, no odio; hechos, no falacias, afirma Alejandra del Moral La priista encabezó una reunión con cerca de cinco mil simpatizantes en La Paz; sostuvo que en el Revolucionario Institucional saben avanzar por méritos, no por amiguismos, y privilegian el diálogo por sobre la soberbia