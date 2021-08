"Ejerce demasiada presión": Estudiante de Derecho enfrenta a su profesor

Tras el regreso a clases en el nivel superior se han viralizado algunos casos que ocurrieron en clases virtuales, como es el caso de Andra Escamilla, quien pidió que le llamen "compañere" o el profesor que amenazó a sus estudiantes con sacarlos de la sesión si se identifican con otro género.

Sin embargo, hay otras situaciones que pueden generar estrés y ansiedad en los universitarios, como el caso de un estudiante de Derecho que enfrentó a su profesor porque en su clase "ejerce demasiada presión".

A través de redes sociales se compartió el video en el que el joven, identificado como Alex, se encuentra en una de sus clases de Derecho y expresa su molestia al profesor.

"Ejerce demasiada presión y eso que a penas llevo una semana de conocerlo. Quien me conoce de aquí sabe que soy muy buen alumno y que soy muy participativo, en serio que son muchas ventajas, pero con usted no puedo", expresa el estudiante.

Tras unos segundos de silencio, el joven asegura que no le gusta la clase, "su manera de dar la clase no me gusta, no me agrada. La verdad no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace", agrega.

Posteriormente el joven explica "no puedo pensar", pues su profesor lo deja "en blanco".

Por su parte, el profesor escucha atentamente a su alumno e interviene: "No aceptas la presión, o sea, tú quieres que nadie te pregunte". Sin embargo, el estudiante interrumpe y asegura que no se trata de eso, "me gustan mucho los profes estrictos".

Los videos difundidos sólo muestran esta parte de la conversación, por lo que no se sabe qué inició la discusión o si el profesor llegó a algún acuerdo con su alumno.

"No puedo pensar, neta, me deja en blanco"

ANR