Elecciones 2021: Urge un cambio en el país, destaca Jesús Zambrano

“Si no se reorienta la vida misma del país, no habrá libertades en los próximos años”, advirtió el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano a un día del arranque de campañas electorales en el país.

A través de un posicionamiento, el perredista calificó el inicio del proceso electoral como el más importante para el país, ya que “necesitamos cambiar la correlación de fuerzas para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados".

Zambrano Grijalva destacó que los candidatos del PRD y de la coalición “Va por México” jugarán un papel fundamental en las próximas elecciones, pues “si no hay un cambio en la correlación de fuerzas, si no ganamos, si no se reorienta la vida misma del país, no habrá libertades”.

En este sentido dijo que el principal mensaje para la ciudadanía es el tema de la crisis sanitaria que atraviesa el país, ya que la mala estrategia del Gobierno de Morena se ha traducido en la muerte de 200 mil personas por Covid-19.

“No se les debe olvidar que les falló el que ahora está dirigiendo los rumbos del país, por lo que hay que quitarle la mayoría para reorientar el presupuesto en favor de la gente, que los programas verdaderamente ayuden a la sociedad y así se pueda dar el relanzamiento de México”, aseveró.

Finalmente el líder del sol azteca aseguró que la gente decidirá el próximo 6 de junio si el país continúa con el deterioro o elige un cambio y correlación de fuerzas. “Son estos grandes sectores de la población que marcarán el rumbo de la elección y el de México para los próximos años".