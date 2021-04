Enfermeras de Xoco acusan discriminación

Al menos 10 enfermeras del Hospital General Xoco, en la Ciudad de México, no han sido vacunadas contra Covid-19, debido a que las autoridades no les han llamado a recibir la dosis por tener comorbilidades y, a casi un año de resguardo, denuncian discriminación por falta de aplicación e información de sus dosis.

Carolina “N”, quien tiene problemas de asma, y nueve de sus compañeras con enfermedades como diabetes o hipertensión, fueron enviadas a sus hogares desde junio de 2020, pero meses después les pidieron sus datos vía telefónica para aplicarles la vacuna, pero todo quedó en promesa porque hasta la fecha no hay seguimiento a su caso.

“El hospital mandó una lista, pero no integraron a todo el hospital y esto se nos dio a conocer por parte de los compañeros. Nosotros somos personal de resguardo y ya están avisando que las enfermeras se tienen que empezar a presentar en sus unidades, pero a nosotros nos han dicho que también nos vamos a presentar, pero no nos dicen cuándo, ni cómo”, destacó.

La enfermera aseguró que han preguntado en reiteradas ocasiones sobre la aplicación de la dosis, pero la dirección del nosocomio sólo les ha mencionado que enviaron la lista y no les han dado respuesta. “Sea cual sea la enfermedad que tengamos nos tienen que vacunar, porque somos el único hospital al que su personal con enfermedades no lo han vacunado; ya queremos regresar, pero no tenemos idea de cómo hacerlo”, explicó.

Jimena “N”, enfermera con diabetes, dijo a este diario que las autoridades les han mencionado el regreso a las actividades cuando el semáforo esté en amarillo, pero “no sabemos cómo vamos a hacerlo sin vacuna”, pues aseguró que les mencionaron que serán el último grupo en recibir la dosis, ya que están en resguardo.

“En el caso de semáforo amarillo, se supone que tenemos que regresar. Por lógica cómo vamos a regresar, lo que tenemos conocimiento es que vamos a regresar en amarillo con o sin vacuna, eso es lo que sabemos y lo que tememos”, aseveró.

La enfermera lamentó que ni siquiera tengan la primera vacuna contra Covid-19 cuando se requieren dos dosis para estar completamente inmunizado, “además de que nos preocupa el cambio de semáforo porque es cuando regresamos”.