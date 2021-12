Exconsejero: decisión no fue la idónea; exacerba conflicto

El exconsejero electoral, Javier Santiago Castillo, consideró “irresponsable” la actitud del Gobierno federal, al no autorizar el presupuesto para que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y advirtió que la decisión del órgano electoral, de suspender la preparación del ejercicio se dio en un momento “no idóneo y poco oportuno” políticamente, y lo que hace es “exacerbar el conflicto”.

En entrevista con La Razón, recordó que aún faltan unos días para que concluya el plazo de recolección de firmas para saber si se llevará a cabo la consulta, el cual está previsto concluir el próximo 25 de diciembre, por lo que, por ahora, ni siquiera se sabe si este procedimiento tendrá lugar. Por ello, argumentó que se pudo haber entregado el presupuesto de manera condicionada.

“El origen del conflicto, el antecedente más inmediato del conflicto es la no autorización del presupuesto solicitado por el INE, ahí es donde nace esta situación conflictiva, y de ahí, hay que decirlo con toda franqueza, me parece irresponsable del partido en el poder no haber aprobado ese presupuesto, que además se podría haber aprobado en un transitorio, estableciendo que (es) ‘en caso de que se reunieran las firmas’, de manera condicionada; eso hubiera evitado cualquier conflicto”, destacó.

En segundo término, el politólogo resaltó que una consecuencia que podría traer la suspensión de actividades preparatorias de la consulta es que se “inhiba” la recolección de firmas durante los días que hacen falta, lo que podría retrasar el procedimiento.

El momento de suspender no es el idóneo porque, primero, habría que ver si se va a convocar o no: ¿qué tal si no se reúnen las firmas necesarias? Esta decisión lo que hace es exacerbar el conflicto con el Presidente de la República

Javier Santiago, Exconsejero del INE

“Todavía no se sabe si va a haber consulta o no, porque han ido apareciendo inconsistencias en la recolección de las firmas. Una primera consecuencia de esta suspensión de actividades del INE es que inhiba la recolección de las firmas de aquí al 25; y creo que eso no es adecuado, no es correcto.

“El momento de suspender no es el idóneo porque, primero, habría que ver si se va a convocar o no: ¿qué tal si no se reúnen las firmas necesarias? Entonces, esta decisión (del INE) lo que hace es exacerbar el conflicto con el Presidente de la República, que además no necesita que nadie lo ayude a echarle leña al fuego”, comentó, al destacar que se pudo haber trabajado para obtener las firmas “lo más pronto posible” para definirlo.

El exconsejero electoral resaltó que la resolución inicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre este asunto, en la que se destaca que no se puede decidir acerca del presupuesto de la consulta al tratarse de un hecho futuro e incierto, “está en toda la razón”, precisamente por la falta de verificación de las firmas.

“Hasta el momento en el que se hayan comprobado las firmas y se diga: ‘sí se cumplió con el requisito’, hasta ese momento la Suprema Corte va a abordar el asunto, porque no puede abordarlo cuando todavía no hay certidumbre de que se va a realizar”, explicó.

Sasntiago Castillo resaltó que la ley “está muy mal” elaborada en el manejo de los tiempos, lo cual, destacó, agrava la situación del INE, y esto pudo ser el motivo por el que se apresuraron a suspender el proceso.

En ese sentido, destacó que una decisión “tan delicada” se debió tomar ya sea por unanimidad o por mayoría calificada, “porque la institución está dividida. El Consejo General está dividido”, pues cinco consejeros votaron en contra.