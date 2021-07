Expertos evalúan “resultados pobres” en seguridad

Expertos aseguraron que los programas sociales del Gobierno federal son necesarios para beneficiar a la ciudadanía más necesitada del país, aunque señalaron que el reto es en materia de seguridad por el aumento de delitos a nivel nacional.

El investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Francisco Javier Jiménez, aseguró que los programas sociales del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inciden directamente en el bienestar de las personas, por lo que es importante que se aseguren para el siguiente año, tras la presentación del informe del “Tercer Año del Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México” del mandatario federal.

“Los programas sociales sí inciden de manera directa en asegurar condiciones económicas mínimas para atender las necesidades básicas de la gente en temas como alimentación, que es uno de los principales retos”, destacó a La Razón.

El experto explicó que si las personas no tuvieran los apoyos, no podrían contar con recursos ni para alimentarse, dadas las condiciones de pobreza que existen en el país. “Los programas de abatimiento de la pobreza son sumamente importantes en un país con mucha pobreza; sin embargo, es necesario señalar que resuelven un problema de corto plazo, pero no resuelve un problema de largo plazo que viene arrastrando México desde hace años”, refirió.

Mientras que Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) comentó que la nula creación de cuárteles en la actual administración, es aún un resultado “muy pobre” en el combate a la inseguridad.

“Si así lo ve el Presidente, el resultado es muy pobre. Llama la atención que el mandatario le destine tan poco tiempo al tema de seguridad. Los delitos que siguen en aumento son los relacionado a lesiones, extorsión, robo a negocio, feminicidios, narcomenudeo y trata de personas, así como todos los delitos de género”, refirió.

Por separado, la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, aseguró que en materia de seguridad los resultados deben mejorar, ya que en los últimos meses el crimen organizado “dejó ver el poder que tiene en el país”, situación que se tradujo en la violencia durante el proceso electoral. “Estamos muy lejos en materia de seguridad. En las elecciones pasadas vimos el poder que tienen los cárteles para poner y quitar candidatos”, explicó.