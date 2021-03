Expertos piden esperar pruebas de AstraZeneca

A pesar de la relación que algunos gobiernos han sugerido entre la vacuna antiCovid-19 de AstraZeneca con casos de trombosis, especialistas coincidieron en que aún no existe suficiente evidencia para dar por hecho este vínculo.

Sin embargo, señalaron a La Razón, debemos esperar los resultados de algunos análisis de laboratorio que ya están en curso y que tardarán una semana más, para tener conclusiones más sólidas.

En los últimos días, ya 14 países suspendieron temporalmente la aplicación del biológico para descartar cualquier afectación. Este lunes se sumaron a la lista Francia, Italia y España.

Roselyn Lemus-Martin, experta en biología molecular por la Universidad de Oxford, sostuvo en entrevista que se está investigando si los problemas ocurrieron en un lote en particular. Si bien consideró que la medida fue pertinente, podría tratarse no del biológico sino de un lote en particular.

Además, comentó que a estas alturas la cantidad de casos de pacientes con trombosis que recibieron esta vacuna es muy inferior en comparación con las dosis suministradas.

Gráfico

En el caso de México, explicó, las primeras 870 mil vacunas que se aplicaron venían de la planta en la India, no de la de Europa, por lo que si se demuestra que se trató sólo del lote que se distribuyó en el Viejo Continente, no habrá ningún riesgo para nuestro país.

México tiene contratadas al menos 88.13 millones de vacunas con AstraZeneca, de las cuales 77.4 millones se envasarán en nuestro país.

En Reino Unido, donde se desarrolló la vacuna, el gobierno registró 14 casos de trombosis y 13 de embolia pulmonar, ambas reacciones graves hasta el 1 de marzo. Sin embargo esto corresponde a 0.0003 por ciento de las dosis aplicadas. También se detectaron ocho y 15 eventos respectivamente con el biológico de Pfizer.

Por su parte, Alejandro Sánchez, especialista en Investigación Biomédica, advirtió que no se debe descartar que la reacción esté relacionada con la vacunación, aunque no se pueden sacar conclusiones apresuradas.

“El costo-beneficio a nivel salud sería mucho mayor porque estaríamos cortando la transmisión del virus”, dijo en relación con la cantidad de casos observados.

Sánchez Flores explicó que las trombosis son más frecuentes en adultos mayores, el grupo prioritario de la vacunación ahora, pero remarcó que incluso estar sentado mucho tiempo o sin movimiento puede provocar la formación de coágulos y derivar en la trombosis.

Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) han establecido que el biológico es seguro para continuar la vacunación.

Al respecto Rodrigo Jácome Ramírez, de la UNAM, dijo que si la vacuna llega a representar un riesgo, el laboratorio deberá publicarlo en el dictamen final y se le deberá dar seguimiento.