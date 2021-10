Falta infraestructura para dar cumplimiento a norma de plásticos compostables

Al hablar sobre el uso y aplicación de la Norma Mexicana NMX-E-273-NYCE-2019 relacionada a los plásticos compostables Gloria Marbán, del organismo Normalización y Certificación NYCE; Alethia Vázquez, de la UAM-Azcapotzalco y José del Cueto de CADESA, señalaron que en México no se cuenta con la infraestructura suficiente para evaluar y certificar los productos etiquetados como compostables.

Lo anterior al participar en el quinto Congreso Técnico “Tratamiento de residuos plásticos: valorización a partir del tipo de reciclaje”, organizado por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), en donde coincidieron que a pesar de que la NMX es un logro en la materia, tampoco se cuenta con suficiente infraestructura para la separación, gestión y disposición de dichos productos.

En su intervención Marbán enfatizó que lograr tener una norma es la base técnica para demostrar que los productos que se ostentan como compostables sí lo sean, sin embargo, falta mucho por hacer, pues cada producto tiene una composición y degradación diferente y los laboratorios podrían no ser suficientes, aunado a que el proceso de acreditación tarda hasta nueve meses.

Es un proceso largo acreditarse, evaluar los productos compostables, de acuerdo con la Norma Mexicana que es equivalente a una norma internacional o similar a una norma europea que es para plásticos compostables, nos lleva hasta nueve meses dependiendo de la cantidad de productos y decimos ¿cuántos organismo y laboratorios serán suficientes para hacer la evaluación de todos los productos? detalló Marbán.

Por su parte, Alethia Vázquez señaló que, respecto a la parte técnica de la evaluación de los materiales, aunque se está desarrollando capacidad, todavía es insuficiente para el tamaño del mercado mexicano, tomando en cuenta que la prueba que se plantea en la NMX es compleja y tiene un costo elevado, lo cual deja fuera a MiPyMES y proyectos de emprendedurismo, que difícilmente tendrán acceso a la misma.

Mientras que, para el manejo de residuos en México no se cuenta con un sistema de gestión para poder dar el destino adecuado a los mismos, y en lo que respecta a las 143 plantas de composteo son insuficientes para los cerca de 2,500 municipios a nivel nacional, por lo que, falta mucho por hacer en la materia y poder dar viabilidad y utilidad a la NMX de plásticos compostables.

Asimismo, José del Cueto, señaló que la certificación de productos compostables además del tiempo y costo no es homogénea a nivel nacional, pues, aunque en la CDMX se han hecho grandes avances, en otros estados no hay infraestructura de separación y la recolección de residuos es escaso o no lo hay, por lo que, hay un desbalance.