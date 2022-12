Por falta de recursos 27% no va al médico

En México, el 27 por ciento de la población que necesita atención médica no la busca debido a que los servicios de salud son caros o no tienen recursos para cubrirlos; no hay disponibilidad de los mismos; se encuentran muy lejos; los tiempos de espera son muy largos, o porque no hay en dónde atenderse.

Los datos revelados por la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) 2021 dejaron ver que la cobertura sanitaria universal, que se conmemora este 12 de diciembre internacionalmente, aún no es una realidad para toda la población.

Las autoridades sanitarias definen a esta cobertura como aquella que busca que todas las personas, en cualquier lugar, tengan acceso a los servicios de salud de calidad cuando los necesitan, sin exponerlas a dificultades económicas y con intervenciones que les permitan tener una vida sana para su desarrollo y bienestar humano.

Durante el 2021, el motivo principal para que la gente (63 por ciento) decidiera no buscar atención fue porque consideró que el motivo no era “tan grave”, según la Ensanut.

Sin embargo, las restricciones económicas fueron la primera causa para el 13 por ciento que desistió, porque la estimó cara o porque no tenía dinero para costearla; no obstante, al analizar por región, se observa que el porcentaje aumenta un punto porcentual entre poblaciones de áreas rurales.

El mismo ejercicio estadístico indicó que una persona llega a destinar hasta dos mil 57 pesos en un servicio de atención médica en promedio a nivel nacional.

Esto representa hasta casi una quincena con el salario mínimo actual, que es de 172.8 pesos y el cual ganan 18 millones 732 mil 162 personas (14.5 por ciento de la población) en México, según los indicadores de ocupación y empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con corte a octubre del 2022.