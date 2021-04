"Félix Salgado no nos quiere voltear bandera", afirma representante de Morena ante INE

Sergio Carlos Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) descartó que Félix Salgado Macedonio le quiera "voltear bandera" a Morena, luego de que el Senador con licencia interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el que responsabilizó a su partido de no entregar a tiempo su informe de precampaña, lo que derivó en la cancelación de su candidatura para contender por la gubernatura de Guerrero.

En entrevista con La Razón, se dijo sorprendido, pues desconocía del recurso legal.

"No tenía conocimiento pero decir que está en todo su derecho, lo apoyamos, no he escuchado la declaración como tal, pero considero que no va en el sentido de que quiera buscar culpables, golpearnos o voltear bandera, está haciendo su trabajo para defender su derecho a competir", expuso.

Esta tarde se filtró una denuncia que Salgado Macedonio interpuso el domingo, en la que acusó a la dirigencia de su partido por no haber entregado el informe de fiscalización de precampaña que le solicitó el INE y actuar de manera unilateral.

“En muchos casos son los partidos políticos los responsables y culpables de que los ciudadanos no presenten sus informes de ingresos y gastos al no generarle las condiciones necesarias e indispensables para desahogar la obligación”, expuso en su escrito de queja ante el TEPJF.

Al respecto, Gutiérrez Luna manifestó su desacuerdo, y sostuvo que "El Toro", como todos los contendientes, debió estar pendiente de los tiempos electorales.

"No coincido por una razón, tenemos que estar al pendiente de nuestros actos como políticos, tenemos un equipo de trabajo para estar al tanto, no podemos echarle toda la culpa al partido, todos tenemos una parte de responsabilidad, no podemos buscar culpables, pero finalmente considero que la verdadera incongruencia fue por parte de las autoridades electorales", indicó.

El diputado federal sostuvo que hasta el momento no existen planes de sustituir a Félix Salgado, pero advirtió que si en su resolución, los magistrados del Tribunal Electoral cancelan la candidatura, forzosamente habrá un nuevo aspirante al gobierno de Guerrero por Morena.

"Nuestro único plan siempre ha sido Félix y esperemos que se resuelva favorablemente, porque fue excesiva y desmedida la decisión de nuestras autoridades electorales, Félix contará con nuestro apoyo hasta el último momento, pero en el caso de que no se devuelva la candidatura nuestro dirigente tomaría las decisiones concretas", dijo.