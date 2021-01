FGR: En caso Cienfuegos, vamos a juicio y a ver por qué lo perdonaron

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró este martes que se va a acudir a instancias internacionales por el caso Salvador Cienfuegos, cuya exoneración fue informada la semana pasada, ya que es una investigación de carácter internacional.

“Vamos a juicio y vamos a ver por qué lo perdonaron (en Estados Unidos)”, refirió el funcionario mexicano.

Gertz Manero sostuvo que la Fiscalía de Estados Unidos no encontró elementos para culpar a Cienfuegos y buscaron a quién echarle la bolita.

"La Fiscalía de Estados Unidos no encontró elementos para culpar al general Salvador Cienfuegos y buscaron a quién echarle la bolita, están locos" aseguró el Fiscal General de la República en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

Insistió que Estados Unidos no tenía pruebas sobre el caso de Salvador Cienfuegos, y que no era sólida la investigación.

"Qué sentido lógico y jurídico puede tener que una investigación que se tardó 8 años, un día los acusadores de repente dicen ‘no, no tenemos nada en contra’, lo ponen en libertad absoluta y nos los mandan para México.

"¿Cómo si tú tienes una investigación sólida con pruebas irrefutables, las presentas ante un juez y luego te rajas? Luego dices que retiras los cargos por razones de quién sabe qué cosas. No, eso no tiene ningún valor en un procedimiento penal, ninguno... No encontraron elementos y buscaron cómo echar la bolita", refirió.

Agregó: “nosotros ya notificamos a EU el no ejercicio para que ellos hagan lo que tienen que hacer; no es el final de un asunto”.

Gertz Manero explicó que la exoneración de Cienfuegos no la hizo primero México sino Estados Unidos, que luego de ocho años de investigación decidió en unos días retractarse ante una corte de su país y retirar todos los cargos.

“Llega toda esa información de esa acusación a las autoridades mexicanas y unos días después, ellos retiran todos los cargos, lo declaran inocente y lo ponen en libertad absoluta".

Además criticó que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos no haya tenido confianza en las autoridades mexicanas, a pesar de que la colaboración ha alcanzado los niveles más altos con el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“A pesar de que existe un acuerdo de colaboración, si ellos tenían desconfianza con un gobierno pues no le dan información, pero con el nuevo gobierno que han trabajado y que no tienen una sola queja nunca ha habido una colaboración tan grande ¿lo mantienen en secreto todo este tiempo?”, se quejó el fiscal Gertz Manero.

El Fiscal General de la República explicó que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos tiene 15 días para impugnar la decisión de la autoridad judicial mexicana, que declaró la no acción penal en el caso del general Salvador Cienfuegos.

Dijo que si la DEA se siente inconforme puede acudir a tribunales internacionales y litigar la decisión mexicana.

“Ahí nos veremos”, señaló Alejandro Gertz.

El fiscal destacó que se llevaron a cabo las diligencias necesarias y exhaustivas de todos los indicios aportados por la DEA y no se encontraron elementos sólidos para iniciar un proceso en contra del general Cienfuegos.

