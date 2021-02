COVID-19: Fraudes funerarios muestran poco profesionalismo de gobierno: Damián Zepeda

Los fraudes cometidos contra el programa de apoyos a deudos de víctimas por COVID-19 son alarmantes, pero demuestran que al gobierno le falta profesionalismo para llevar a cabo acciones como ésta consideró el senador del PAN, Damián Zepeda Vidales.

En entrevista, el legislador dijo que lo denunciado por La Razón no es el único caso, pues apenas hace unos días se tuvo conocimiento de otro fraude en contra de los programas de Jóvenes Construyendo Futuro.

“Pues me parece verdaderamente alarmante lo que traen aquí, es una tristeza que un programa que está destinado a apoyar a la gente que ha sufrido una tragedia sea abusado para este tipo de mal uso, pero como en todo, al gobierno le falta mucho profesionalismo hace las cosas al ahí se va, saca programas pero no les da supervisión no tienen rigor técnico y eso genera que se abuse de ellos, hoy con este ejemplo, ayer estaba el de los ninis, la verdad es que es una constante de todo el gobierno”, dijo el senador panista.

Damián Zepeda dijo que el legislativo realizó su trabajo al imponer reglas para la operación de los programas que ejerce el gobierno, pero falta que haya una buena aplicación de esas herramientas por parte de las autoridades responsables.

“El legislativo tiene candados legales en los programas, el problema es que los ejecuten bien, no todos los programas tienen que estar en ley, este es un programa de apoyo que bueno que se haga, pero debería tener reglas de operación claras; a este gobierno no le gusta publicar reglas de operación, no le gusta ajustarse a criterios técnicos y ahí está el resultado, lo que tiene que hacer es tener reglas claras y una buena aplicación con eficiencia” demandó Zepeda Vidales.