Genera suspicacia que INE defina reglas

Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) coincidieron en señalar que el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede fijar los lineamientos en la revocación de mandato del Presidente de la República, tras el fallido intento del primero por aprobarse un periodo extraordinario para avalar la ley reglamentaria.

El coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal aclaró al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, que este instituto no puede sustituir al Poder Legislativo ni establecer los lineamientos de la revocación de mandato del Presidente de la República.

En conferencia de prensa, confirmó que sostuvo ayer una conversación telefónica con Córdova tras darse a conocer un documento del INE donde se propone que durante 60 días se prohíba la propaganda gubernamental en todos los niveles, desde la convocatoria hasta el día de la consulta de revocación.

Ellos quieren emitir lineamientos para la aplicación de la revocación de mandato. Lo que yo le dije a él es que por ningún motivo un órgano autónomo, por muy importante que sea, puede sustituir al Poder Legislativo

Ricardo Monreal, Coordinador morenista en el Senado

“Ellos quieren emitir lineamientos para la aplicación de la revocación de mandato. Lo que yo le dije a él es que por ningún motivo un órgano autónomo, por muy importante que sea, puede sustituir al Poder Legislativo. Y aún cuando hubiese lineamientos, una vez que nosotros aprobemos la ley de revocación de mandato, tendrán que observarla todos”, afirmó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado precisó que Lorenzo Córdova le aseguró que dichos lineamientos son sólo para efecto de cálculo en el presupuesto que solicitará el INE para la consulta de revocación de mandato.

“Es decir: los lineamientos que surjan de allí, hoy o mañana, tendrán que subordinarse a la ley. Él me comentó que no era la intención, le creo. Me dijo que los lineamientos eran sólo para efecto de cálculo en el presupuesto dado que el viernes es el último día para enviar el proyecto de presupuesto y está dentro de su presupuesto la consulta sobre revocación de mandato”, indicó.

En revocación de mandato nuestra legislatura está dispuesta a la discusión a partir del 1 de septiembre. No queremos que el INE sea quien emita los lineamientos, ni se ha retrasado la discusión

Rubén Moreira, Próximo coordinador del PRI en la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal adelantó que el primer punto que se abordará durante el siguiente periodo ordinario de sesiones en el Senado será la ley reglamentaria para la revocación del mandato, a partir del 1 de septiembre próximo cuando inician los trabajos legislativos.

A su vez, el próximo coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que su partido no permitirá que el Instituto Nacional Electoral fije los lineamientos para la revocación de mandato del Presidente de la República.

“En revocación de mandato nuestra legislatura está dispuesta a la discusión a partir del 1 de septiembre. Tampoco podemos permitir que el INE todavía tenga que generar lineamientos por falta de una ley, porque ese debate tiene un punto medio, que es regular la revocación del mandato.

“No queremos que el INE sea quien emita los lineamientos, ni se ha retrasado la discusión”, señaló el exgobernador de Coahuila en conferencia de prensa acompañado del presidente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas.

Cuestionó que se pretenda sacar “al vapor” una legislación reglamentaria para la revocación de mandato por parte de Morena y sus aliados, lo cual se pudo detener en la Comisión Permanente al no aprobarse el periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados para ese fin.