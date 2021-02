Germán Martínez exhorta a Salgado Macedonio a renunciar a candidatura en Guerrero

El senador de Morena, Germán Martínez exhortó a Félix Salgado Macedonio a que renuncie a la candidatura a gobernador de Guerrero por las acusaciones de violación que hay en su contra y que se someta a una investigación por parte del partido guinda.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para el programa Por la mañana, el senador presentó un letrero que decía “Félix renuncia al pacto”, además de pedir al candidato de Morena su dimisión a la contienda por Guerrero, le exigió que no pusiera a las mujeres del partido en ese entredicho.

Yo le pido a Félix, mi compañero, que él sea el que renuncie a la candidatura, al pacto agresor, no pongas a las mujeres de Morena en este entredicho, no pongas la lucha feminista de las senadoras Malú Micher y de senadoras como Jesusa Rodríguez que son verdaderas feministas Germán Martínez, senador de Morena

“No pongas en este aprieto al Movimiento de Regeneración Nacional que tanto ha hecho por las mujeres y que tanto ha hecho por las mujeres más pobres, rompe el pacto tú, no te lo mereces, no lo merecen las mujeres, no lo merece Guerrero”, apuntó Germán Martínez.

En su mensaje dirigido a Félix Salgado Macedonio, el morenista le hizo la invitación a someterse a la investigación del partido y que espere una nueva oportunidad, “yo le creo a las mujeres, hay en la provincia borrachos que agreden a las mujeres en muchos pueblos de México y yo creo en el dolor de las mujeres y esa violencia contra las mujeres debe acabar en mi país”, insistió.

Yo lo he defendido (a Félix Salgado), es mi compañero de bancada, pero creo que aquí no vale eso de la presunción de inocencia y no vale eso de que todavía no hay sentencia cuando se es candidato Germán Martínez, senador de Morena

Además destacó el esfuerzo del Instituto Nacional Electoral (INE) por erradicar con la violencia contra la mujer y los lineamientos que han impulsado los consejeros Carla Humphrey y Lorenzo Córdova.

