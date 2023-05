Gobernadores panistas 'cobijan' a Alejandra Del Moral; candidata demostrarán 'que la 4T es una farsa', afirma

Cobijada por gobernadores del PAN, Alejandra Del Moral, candidata de la alianza Va por el Estado de México, aseguró que en la próxima elección del 4 de junio demostrarán que la “farsa” de la Cuarta Transformación no pasará en territorio mexiquense.

En un evento de campaña en Toluca, Del Moral estuvo acompañada por por los gobernadores de Aguascalientes, Teresa Jiménez; de Chihuahua, Maru Campos, y de Querétaro, Mauricio Kuri, así como del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, y del coordinador de los diputados, Jorge Romero.

Además, la candidata aliancista fue respaldada por las alcaldesas Alejandra Gutiérrez, de León, Guanajuato; Lía Limón, de Álvaro Obregón; del alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla; y del empresario Gustavo de Hoyos.

¡El panismo nacional sumado a la causa del Estado de México!. Vamos juntos, vamos unidos, vamos fuertes. Este 4 de junio vota valiente, vota @pan_edomex, #VotALE. pic.twitter.com/j9EXfFZMt6 — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 21, 2023

Del Moral afirmó que el próximo 4 de junio el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza le darán una elección a Morena que jamás olvidará: “Les vamos a ganar y demostraremos de una vez por todas que esa farsa de la transformación aquí no cabe en el Estado de México”.

La abanderada priista dijo que tras el segundo debate quedó demostrado que Delfina Gómez no sólo no tiene propuestas para los mexiquenses, pero consideró que lo más lamentable es que no se atrevió a responder si respetará el resultado de la elección.

Por ello, Marko Cortés, dirigente nacional del blanquiazul, aseguró que los panistas defenderán el triunfo de Alejandra Del Moral en Estado de México y le pidió que incluya en su gestión el buen modelo de gobierno de los panistas.

“Aquí están las gobernadoras y el gobernador de Acción Nacional y, Ale, serás la tercer gobernadora del PAN y defenderás lo que es bueno para el Estado de México, este proyecto ya empató, ya alcanzó y vamos a ganar la elección”.

La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, dijo que Morena y sus aliados en su estado no pudieron, de modo que en el Estado de México tampoco permitirán que la gubernatura “caiga en las garras de aquellos que sólo hablan y no cumplen sus compromisos”.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo que Morena está destruyendo el país a velocidad extrema y “en el Estado de México, con Alejandra Del Moral, se darán resultados por las familias, porque los gobiernos del PAN y de la alianza saben trabajar y saben construir”.

“Tenemos a la mejor candidata, aquí no hay plan B ni plan C, aquí hay plan A y es Ale Del Moral, porque el Estado de México debe seguir por un buen rumbo”, destacó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.

Síguenos también en Google News

Leo